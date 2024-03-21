Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Promosyon yarışında özel bankaların gerisinde kalarak müşteri kaybetmeye başlayan kamu bankaları için harekete geçildi. Başkan Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonu taban sınırının artırıldığını açıkladı. Alınan karar sonrası yeni zamlı promosyon tutarları araştırılmaya başlandı. Maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emekliler, ''Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…