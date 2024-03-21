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Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
14:53
Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Özel bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle 15 bin TL'yi bulurken kamu bankaları bu yarışta oldukça geride kalmıştı. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile kamu bankalarının promosyon ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri ile birlikte başvuru şartları için araştırmalar hız kazandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar.