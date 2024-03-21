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Haberler Keşfet Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:53

Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Özel bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle 15 bin TL'yi bulurken kamu bankaları bu yarışta oldukça geride kalmıştı. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile kamu bankalarının promosyon ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri ile birlikte başvuru şartları için araştırmalar hız kazandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Promosyon yarışında özel bankaların gerisinde kalarak müşteri kaybetmeye başlayan kamu bankaları için harekete geçildi. Başkan Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonu taban sınırının artırıldığını açıkladı. Alınan karar sonrası yeni zamlı promosyon tutarları araştırılmaya başlandı. Maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emekliler, ''Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…

Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Şu anda Ziraat Bankası internet sitesinde eski rakamlar yer almaktadır. Güncellendikten sonra yeni emekli promosyon miktarları haberimize eklenecektir.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre Ziraat bankası promosyon ücretleri, aylığa göre 8-12 bin lira arasında olacak.

Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Başkan Erdoğan'ın açıklaması öncesi Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları şu şekildeydi;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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