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Haberler Keşfet Stephen Hawking'in ölmeden önceki son uyarısıydı! "İnsanlığın sonunu getirecek! Hayatımızı kolaylaştırıyor demeyin..."
Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:07

Stephen Hawking'in ölmeden önceki son uyarısıydı! "İnsanlığın sonunu getirecek! Hayatımızı kolaylaştırıyor demeyin..."

Profesör Stephen Hawking fizik alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle büyük bir ün kazanmıştı. Fakat aynı zamanda insanlığı da ölmeden bazı konularda uyardı. Bunlardan biri de; yapay zekaydı!

Stephen Hawking’in ölmeden önceki son uyarısıydı! İnsanlığın sonunu getirecek! Hayatımızı kolaylaştırıyor demeyin...

Profesör Stephen Hawking'in 2018'de ölmesinin üzerinden altı yıl geçti ve fakat ölmeden önce yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Stephen Hawking’in ölmeden önceki son uyarısıydı! İnsanlığın sonunu getirecek! Hayatımızı kolaylaştırıyor demeyin...

Tasarımlardan, metin yazmaya ve hatta en gerçekçi video ve fotoğraflara kadar birçok işlem yapan yapay zeka, tüm dünyanın en çok kullandığı araçlardan birine dönüşmüş durumda.

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Stephen Hawking’in ölmeden önceki son uyarısıydı! İnsanlığın sonunu getirecek! Hayatımızı kolaylaştırıyor demeyin...

Bu konuda birçok uyarıda bulunulsa da, Hawking, 2012 yılında BBC'ye verdiği bir röportajda, "yapay zekanın tamamen gelişmesinin insan ırkının sonu anlamına gelebileceğine" dair bir tehlikeye işaret etmişti.

Stephen Hawking’in ölmeden önceki son uyarısıydı! İnsanlığın sonunu getirecek! Hayatımızı kolaylaştırıyor demeyin...

Bu her ne kadar "karanlık bir öngörü" olsa da, uzmanlar haklı olabileceği birkaç nokta olabileceğini bildiriyor.

Stephen Hawking’in ölmeden önceki son uyarısıydı! İnsanlığın sonunu getirecek! Hayatımızı kolaylaştırıyor demeyin...

Hawking'in bu röportajı sırasında yapay zeka henüz geliştirilmenin ilk aşamalarındaydı ve buna rağmen sahip olabileceği gücü, özellikle de insan zekasını aşma yeteneğini görebiliyordu.

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