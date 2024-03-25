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Stephen Hawking'in ölmeden önceki son uyarısıydı! "İnsanlığın sonunu getirecek! Hayatımızı kolaylaştırıyor demeyin..."
Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
10:07
Stephen Hawking'in ölmeden önceki son uyarısıydı! "İnsanlığın sonunu getirecek! Hayatımızı kolaylaştırıyor demeyin..."
Profesör Stephen Hawking fizik alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle büyük bir ün kazanmıştı. Fakat aynı zamanda insanlığı da ölmeden bazı konularda uyardı. Bunlardan biri de; yapay zekaydı!