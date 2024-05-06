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Sürekli yorgun hissediyorsanız sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz? 81 il arasında en “yorgun” şehirler açıklandı!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
16:50
Sürekli yorgun hissediyorsanız sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz? 81 il arasında en “yorgun” şehirler açıklandı!
Yoğun çalışma temposu, trafik, gürültü ve hava kirliliği kendimizi yorgun hissetmemizin en başında gelen nedenler arasında sıralanıyor. Modern yaşamın getirisi olarak yaşadığımız şehir ve bulunduğumuz sosyal çevre mental olarak da bedenen de yorgunluk seviyesine etki ediyor. Mental ve beden yorgunluğuna bir de sosyal ağ yorgunluğu eklendi. Sürekli yorgun hissetmeniz o illerde yaşadığınızdan kaynaklı olabilir. Peki, Türkiye'de en yorgun hissedilen şehirler hangileri?