Sürekli yorgun hissediyorsanız sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz? 81 il arasında en “yorgun” şehirler açıklandı!

Technopedia'nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de var olan şehirlerin son zamanlarda sosyal ağ yorgunluğunu en fazla yaşayanları belli oldu. Yapılan bu araştırmaya göre meydana gelen bu sosyal ağ yorgunluğunun sebebi, çok fazla bilgi kirliliği ve sürekli iletişim hali dolayısı ile insanların sosyal medya ağlarından uzaklaşmış olduğu belirlendi. Peki, siz sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz?