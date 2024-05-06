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Haberler Keşfet Sürekli yorgun hissediyorsanız sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz? 81 il arasında en “yorgun” şehirler açıklandı!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 16:50

Sürekli yorgun hissediyorsanız sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz? 81 il arasında en “yorgun” şehirler açıklandı!

Yoğun çalışma temposu, trafik, gürültü ve hava kirliliği kendimizi yorgun hissetmemizin en başında gelen nedenler arasında sıralanıyor. Modern yaşamın getirisi olarak yaşadığımız şehir ve bulunduğumuz sosyal çevre mental olarak da bedenen de yorgunluk seviyesine etki ediyor. Mental ve beden yorgunluğuna bir de sosyal ağ yorgunluğu eklendi. Sürekli yorgun hissetmeniz o illerde yaşadığınızdan kaynaklı olabilir. Peki, Türkiye'de en yorgun hissedilen şehirler hangileri?

Sürekli yorgun hissediyorsanız sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz? 81 il arasında en “yorgun” şehirler açıklandı!

Technopedia'nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de var olan şehirlerin son zamanlarda sosyal ağ yorgunluğunu en fazla yaşayanları belli oldu. Yapılan bu araştırmaya göre meydana gelen bu sosyal ağ yorgunluğunun sebebi, çok fazla bilgi kirliliği ve sürekli iletişim hali dolayısı ile insanların sosyal medya ağlarından uzaklaşmış olduğu belirlendi. Peki, siz sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz?

Sürekli yorgun hissediyorsanız sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz? 81 il arasında en “yorgun” şehirler açıklandı!

YORGUNLUĞUNUZUN NEDENİ SİZ DEĞİL, ŞEHRİNİZ OLABİLİR!

Sürekli bilgiye, uyaranlara maruz kalıyorsanız ve yorgun hissediyorsanız bu yaşadığınız şehirden kaynaklı olabilir. İşte en yorgun şehirler:

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Sürekli yorgun hissediyorsanız sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz? 81 il arasında en “yorgun” şehirler açıklandı!

TÜRKİYE'DEKİ EN YORGUN 10 İL

Son yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'nin en yorgun 10 şehri belli oldu. Listede 81 il arasından dikkat çeken şehirler yer aldı.

Sürekli yorgun hissediyorsanız sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz? 81 il arasında en “yorgun” şehirler açıklandı!

10-ERZURUM

Sürekli yorgun hissediyorsanız sosyal ağ yorgunu olabilir misiniz? 81 il arasında en “yorgun” şehirler açıklandı!

9-BURSA

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