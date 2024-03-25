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SURVİVOR 3. ELEME ADAYI || Survivor’da 3. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…
Giriş Tarihi: 25.03.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
22:46
SURVİVOR 3. ELEME ADAYI || Survivor’da 3. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…
Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. 25 Mart Pazar akşamı 68. bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık adayı belli oluyor. Heyecanla dolu denge oyunuyla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takımdan bir isim yazılarak potaya gönderiliyor ve düello için ilk aday Aleyna Kalaycıoğlu ikinci aday ise Aysu oldu. Survivor'da bu akşam üçüncü eleme adayı belli oluyor. Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 25 Mart dokunulmazlığı hangi takım kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?