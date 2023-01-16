Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 sezonu ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen Survivor 2023 son bölümde 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımlarında biri dokunulmazlık sembolünü kazanan olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Survivor son bölüm özetini merak eden izleyiciler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor eleme adayı olan yarışmacı ve dokunulmazlık kazanan yarışmacı bilgileri şöyle;