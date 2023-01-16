Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen Survivor son bölümde sezonun 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlık sembolünün sahibi olmak için zorlu parkurda kozlarını paylaşırken hedef puana önce ulaşan takım kazanırken kaybeden takımdan 2. eleme adayı potaya gönderildi. Yarışmaya ilişkin bilgilere erişmek isteyenler Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık kazanan takım detayları.