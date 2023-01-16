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Haberler Keşfet Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 22:52 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 23:01

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen Survivor son bölümde sezonun 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlık sembolünün sahibi olmak için zorlu parkurda kozlarını paylaşırken hedef puana önce ulaşan takım kazanırken kaybeden takımdan 2. eleme adayı potaya gönderildi. Yarışmaya ilişkin bilgilere erişmek isteyenler Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık kazanan takım detayları.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 sezonu ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen Survivor 2023 son bölümde 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımlarında biri dokunulmazlık sembolünü kazanan olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Survivor son bölüm özetini merak eden izleyiciler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor eleme adayı olan yarışmacı ve dokunulmazlık kazanan yarışmacı bilgileri şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor Türkiye ilk bölümünde kırmızı ve mavi takımlar arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yağan sağanak yağmurun da etkisiyle daha da zorlaşan parkurda dokunulmazlık zırhı için yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele verildi.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Murat Ceylan'ın hakemliğinde oynanan oyunda ünlüler ve gönüllüler yarışmasında kadınlar ve erkekler ayrı ayrı oyunlar oynadı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Kadınlar oyunununda gönüllülerin kazanmasının ardından erkek yarışmacılar parkura çıktı ve aynı zorlu şartlarda dokunulmazlık oyununu üyesi oldukları takımlara kazandırmak için yarıştı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 dokunulmazlık oyunu kadınlar ve erkeklerin mücadelesinin ardından belli oldu. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan GÖNÜLLÜLER takımı oldu.

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