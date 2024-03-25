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Haberler Keşfet SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU | TV8 ile 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 00:24 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 00:25

SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU | TV8 ile 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu?

Survivor 2024 All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kazanan mavi takım olurken, ilk eleme adayı ise Aleyna olmuştu. Bugünkü dokunulmazlık oyununda ise kıran kırana mücadeleler yaşandı. Şimdi ise gözler haftanın ikinci eleme adayına çevrildi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu? İşte detaylar;

SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU | TV8 ile 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu?

Survivor eleme adayı, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından belli oluyor. Dün oynanan mücadeleyi mavi takım kazanmış ve haftanın ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Şimdi Survivor ikinci eleme adayı için nefesler tutuldu. Peki, TV8 ile 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu? İşte Survivor eleme adayı

SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU | TV8 ile 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu?

BOZOK SURVİVOR'A VEDA ETTİ

Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor All Star'da eleme potasına giren Özgür, Batuhan, Hakan ve Bozok eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Performans eşleşmesine göre ilk önce Batuhan ve Özgür mücadele etti. Bu etabın sonunda Özgür kazanarak eleme potasından çıktı.

Batuhan ile Özgür'ün mücadelesinde ise Bozok adaya veda etti.

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SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU | TV8 ile 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu?

Survivor All Star'da 1. eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oluyor.

Haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU | TV8 ile 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu?

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan isim ALEYNA oldu.

SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bugün ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleyi kırmızı takım bayrak yarışında 12-11 kazanmayı başardı.

SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU | TV8 ile 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu?

SURVİVOR HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Mavi takımdan Aysu oldu.

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