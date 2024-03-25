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SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU | TV8 ile 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Survivor 2024 All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kazanan mavi takım olurken, ilk eleme adayı ise Aleyna olmuştu. Bugünkü dokunulmazlık oyununda ise kıran kırana mücadeleler yaşandı. Şimdi ise gözler haftanın ikinci eleme adayına çevrildi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu? İşte detaylar;