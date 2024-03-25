SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU | TV8 ile 24 Mart Survivor ikinci dokunulmazlığı hangi takım kaldı, 2. aday kim oldu?

BOZOK SURVİVOR'A VEDA ETTİ

Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor All Star'da eleme potasına giren Özgür, Batuhan, Hakan ve Bozok eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Performans eşleşmesine göre ilk önce Batuhan ve Özgür mücadele etti. Bu etabın sonunda Özgür kazanarak eleme potasından çıktı.

Batuhan ile Özgür'ün mücadelesinde ise Bozok adaya veda etti.