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Haberler Keşfet VEDA ETTİ! SURVİVOR KİM ELENDİ? Zorlu eleme düellosu... 28 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 06:49

VEDA ETTİ! SURVİVOR KİM ELENDİ? Zorlu eleme düellosu... 28 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor All Star 2024 mücadelesinde eleme düellosu heyecanı yaşandı. Potaya giren kadın yarışmacılardan biri adaya veda ett. TV8 ekranlarında takip edilen 28 Mart perşembe günü yayımlanan son bölümde bir kişi daha şampiyonluk hayallerini geride bıraktı. Takipçiler, Survivor kim elendi, Merve mi, Aleyna mı, Berna mı Aysu mu sorusu düelloda kaybeden ismin belli olmasıyla yanıtlandı. Peki; Survivor'da kim elendi, kim gitti, ödülü hangi takım kazandı? İşte, o yarışmacı!

VEDA ETTİ! SURVİVOR KİM ELENDİ? Zorlu eleme düellosu... 28 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu!

Survivor kim elendi sorusu dün akşamın en çok araştırılanları arasında yer aldı. Eleme düellosunda sakatlıklar ortaya çıkarken kadınlardan bir kişi finale veda etti. Düelloyu kazanan ve elenen isim yarışma takipçilerinin gündeminde. Öte yandan aynı gün kahvaltılık ödülü için mücadele eden takımlar performanslarıyla konuşuldu. Peki; 28 Mart Survivor'da kim gitti, hangi yarışmacı, ödülü kim aldı?

VEDA ETTİ! SURVİVOR KİM ELENDİ? Zorlu eleme düellosu... 28 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu!

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU!

Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde mavi ve kırmızı takım kahvaltı ödülü için mücadele etti. 8 puana ulaşan takım ödülün sahibi oldu.

8-4'lük skorla mavi takım ödülü aldı.

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VEDA ETTİ! SURVİVOR KİM ELENDİ? Zorlu eleme düellosu... 28 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İşte, o isimler:

  • AYSU
  • BERNA
  • ALEYNA
  • MERVE
VEDA ETTİ! SURVİVOR KİM ELENDİ? Zorlu eleme düellosu... 28 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu!

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU KAZANANI KİM OLDU?

İlk eşleşmede Aleyna ve Berna karşı karşıya geldi. Berna adını potadan sildiren ilk isim oldu.

VEDA ETTİ! SURVİVOR KİM ELENDİ? Zorlu eleme düellosu... 28 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu!

Ardından Aysu ve Merve mücadele etti. Düelloda ikinci kazanan Merve oldu ve geriye Aleyna ve Aysu kaldı.

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