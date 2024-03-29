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VEDA ETTİ! SURVİVOR KİM ELENDİ? Zorlu eleme düellosu... 28 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
06:49
VEDA ETTİ! SURVİVOR KİM ELENDİ? Zorlu eleme düellosu... 28 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu!
Survivor All Star 2024 mücadelesinde eleme düellosu heyecanı yaşandı. Potaya giren kadın yarışmacılardan biri adaya veda ett. TV8 ekranlarında takip edilen 28 Mart perşembe günü yayımlanan son bölümde bir kişi daha şampiyonluk hayallerini geride bıraktı. Takipçiler, Survivor kim elendi, Merve mi, Aleyna mı, Berna mı Aysu mu sorusu düelloda kaybeden ismin belli olmasıyla yanıtlandı. Peki; Survivor'da kim elendi, kim gitti, ödülü hangi takım kazandı? İşte, o yarışmacı!