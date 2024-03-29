VEDA ETTİ! SURVİVOR KİM ELENDİ? Zorlu eleme düellosu... 28 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu!

Survivor kim elendi sorusu dün akşamın en çok araştırılanları arasında yer aldı. Eleme düellosunda sakatlıklar ortaya çıkarken kadınlardan bir kişi finale veda etti. Düelloyu kazanan ve elenen isim yarışma takipçilerinin gündeminde. Öte yandan aynı gün kahvaltılık ödülü için mücadele eden takımlar performanslarıyla konuşuldu. Peki; 28 Mart Survivor'da kim gitti, hangi yarışmacı, ödülü kim aldı?