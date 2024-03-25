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Taksiye binen kadın yolcu şoföre öyle şeyler yaptı ki: Çığlıklarını duyan şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
11:36
Taksiye binen kadın yolcu şoföre öyle şeyler yaptı ki: Çığlıklarını duyan şaştı kaldı!
İstanbul'da taksici Taner Çatalbaş ile aracına binan yabancı uyruklu kadın arasında hızlı gitmediği için tartışma çıktı. "Beni dövüyorlar" diye feryat eden kadın, taksi şoförüne hakaretler yağdırdı. Şoför Çatalbaş, yaşananları cep telefonu ile kayda aldı.