Taksiye binen kadın yolcu şoföre öyle şeyler yaptı ki: Çığlıklarını duyan şaştı kaldı!

Bu sefer polis diye bağırmaya başladı. O bağırınca ben de kameraya almaya başladım. 'Polis, beni dövüyorlar' dedi. Sonra bir abi geldi, Arapça onunla bir şeyler konuştu, 'ben senin yanındayım kardeşim, bu bilerek yapıyor' dedi. Yunus ekipleri geldi. Sonra beni Kasımpaşa karakoluna gönderdiler. 3 buçuk saat kadar bekledik orada. Sürekli orada da hakaret ediyordu. Polis memuru ona, arabanın içerisindeki kamerayı açacağını, açtıktan sonra onu dövüp dönmediğimi göreceğimizi söyledi.