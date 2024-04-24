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Tavandan gelen seslerden şüphelendi duvarı kırdı: Genç kadın 2 dev pitonu tek eliyle böyle yakaladı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
12:12
Tavandan gelen seslerden şüphelendi duvarı kırdı: Genç kadın 2 dev pitonu tek eliyle böyle yakaladı!
En tehlikeli sürüngenlerin yerleşim yerlerinde görüldüğü haberlerle sık sık gündeme gelen Avustralya, bir kez daha ürküten görüntülerle gündemde. Videoya konu olan kadın, evde otururken tavandan sık aralıklarla gelen seslere odaklandı. Seslerin ardı arkası kesilmeyince kadın tavan duvarını deldi ve 2 dev piton ile karşılaştı.