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Haberler Keşfet Tavandan gelen seslerden şüphelendi duvarı kırdı: Genç kadın 2 dev pitonu tek eliyle böyle yakaladı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 12:12

Tavandan gelen seslerden şüphelendi duvarı kırdı: Genç kadın 2 dev pitonu tek eliyle böyle yakaladı!

En tehlikeli sürüngenlerin yerleşim yerlerinde görüldüğü haberlerle sık sık gündeme gelen Avustralya, bir kez daha ürküten görüntülerle gündemde. Videoya konu olan kadın, evde otururken tavandan sık aralıklarla gelen seslere odaklandı. Seslerin ardı arkası kesilmeyince kadın tavan duvarını deldi ve 2 dev piton ile karşılaştı.

Tavandan gelen seslerden şüphelendi duvarı kırdı: Genç kadın 2 dev pitonu tek eliyle böyle yakaladı!

Sosyal medya üzerinden yayılan video paylaşım rekoru kırdı. Hane halkı 2 devasa pitonu gördükten sonra yılan avcılarına haber verdi. Olay saniye saniye kaydedildi…

Tavandan gelen seslerden şüphelendi duvarı kırdı: Genç kadın 2 dev pitonu tek eliyle böyle yakaladı!

Günlerce devam eden seslerin ardından Tiarnah isimli kadın cesaretini topladı ve tavan arasında bakmaya karar verdi. Tavandan o sürpriz çıktı!

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Tavandan gelen seslerden şüphelendi duvarı kırdı: Genç kadın 2 dev pitonu tek eliyle böyle yakaladı!

Eve gelen yılan avcıları tavan arasından pitonları çıkarmak için aksiyon aldı ancak yeterli alan yoktu. Ekipten genç bir kadın o çözümü buldu.

Tavandan gelen seslerden şüphelendi duvarı kırdı: Genç kadın 2 dev pitonu tek eliyle böyle yakaladı!

Tavana kare şeklinde bir delik açan kadın o delikten pitonları aşağıya çekmeye başladı.

Tavandan gelen seslerden şüphelendi duvarı kırdı: Genç kadın 2 dev pitonu tek eliyle böyle yakaladı!

BAŞLARINI TUTMAKTAN NEFRET EDİYORUM!

Yılanın başından yakalayan genç kadın, yılanlarla kameraya poz verdi. Oldukça rahat olduğu görülen kadın yılanların başını tutmaktan nefret ettiğini söyledi.

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