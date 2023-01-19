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Haberler Keşfet Antalya TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:19

Antalya TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları için gözler bugün de devam eden kuraya çevrildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla beklerken öte yandan bugün de sabah saatlerinden itibaren "19 Ocak 2023 TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…

Antalya TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları asil isim listesi sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ Antalya kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Antalya'ya geldi. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. 6. Etap kapsamında düzenlenen kurada 7 bin 150 konut Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulacak. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 19 Ocak 2023 TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

Antalya TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları asil isim listesi sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ 6. ETAP KURALARI BAŞLADI!

12 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara ve Adana'da çekiliş devam ederken Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Antalya, Isparta sonuçları açıklanacak.

İşte, Antalya TOKİ kura çekimi tarihleri:

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Antalya TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları asil isim listesi sorgulama – canlı izle ekranı!

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

7 bin 150 konut Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulacak.

Antalya çekilişi 18-22 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar Merkez ilçesinde 13.00'da, diğer ilçelerde saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salonda yapılacak ve canlı yayın ile aktarılacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

Antalya TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları asil isim listesi sorgulama – canlı izle ekranı!

18 OCAK: MERKEZ

20 OCAK: ALANYA, MANAVGAT, SERİK

21 OCAK: GAZİPAŞA, KAŞ, KEMER

22 OCAK: AKSEKİ, DEMRE, FİNİKE, İBRADI, KORKUTELİ

Antalya TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları asil isim listesi sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ ANTALYA EVLERİ 2+1 3+1 KONUT SAYISI

MERKEZ: 4.600 KONUT

ALANYA: 500

MANAVGAT: 350

SERİK: 350

GAZİPAŞA: 300

KAŞ: 200

KEMER: 200

AKSEKİ: 150

DEMRE: 200

FİNİKE: 100

İBRADI: 100

KORKUTELİ: 100

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