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Haberler Keşfet TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 06:52

TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Antalya kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Sosyal konut kura takvimine göre Antalya kuraları 18-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. 22 Ocak Pazar bugün 650 konut için Akseki, Demre, Finike, İbradı ve Korkuteli kuraları çekilecek. Belirtilen ilçelerde projeye başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Antalya kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgileri için araştırmalarını hızlandırdı. Bugün yapılacak çekilişle beraber şehirde inşa edilecek toplam 7 bin 150 konutun hak sahibi belirlenmiş olacak. Peki, 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli Antalya TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Antalya kura sonuçları için araştırmalar sürüyor. 18 Ocak'ta başlayan Antalya kuraları 22 Ocak Pazar günü sona erecek. Bugün yapılan çekiliş ile beraber Akseki, Demre, Finike, İbradı ve Korkuteli sonuçları isim listesi belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar, ev sahibi olup olmadığı bilgisine ise TOKİ Antalya kura çekilişi sonuçları ekranı üzerinden erişebilecek. Peki, Antalya TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 22 Ocak 2023 Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli TOKİ Antalya kura çekimi canlı yayın izle ekranı…

TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ 6. ETAP KURALARI DEVAM EDİYOR!

22 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Antalya, Yalova, Isparta, Bursa, Burdur, Denizli sonuçları açıklanacak.

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TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya TOKİ kura çekimi 18 Ocak Çarşamba günü başladı ve 22 Ocak 2023 Pazar günü sona erecek.

Konutlar, Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini buluyor.

TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

İŞTE İLÇE İLÇE TARİHLER

18 OCAK: Merkez

19 OCAK: Merkez

20 OCAK: Alanya, Manavgat, Serik

21 OCAK: Gazipaşa, Kaş, Kemer

22 OCAK: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli

TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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