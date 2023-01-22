Haberler Keşfet TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 22.01.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 06:52

TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli TOKİ Antalya kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Antalya kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Sosyal konut kura takvimine göre Antalya kuraları 18-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. 22 Ocak Pazar bugün 650 konut için Akseki, Demre, Finike, İbradı ve Korkuteli kuraları çekilecek. Belirtilen ilçelerde projeye başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Antalya kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgileri için araştırmalarını hızlandırdı. Bugün yapılacak çekilişle beraber şehirde inşa edilecek toplam 7 bin 150 konutun hak sahibi belirlenmiş olacak. Peki, 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli Antalya TOKİ kura sonuçları sorgulama…