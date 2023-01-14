TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle: 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle ekranı ile vatandaşlar bugün son bulacak olan Eskişehir etabını canlı takip etmek istiyor. Dün Merkez ilçesiyle başlayan TOKİ Eskişehir kura çekilişi, diğer ilçelerle birlikte sona erecek. TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için erişime açılacak. İşte detaylar…