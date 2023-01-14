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Haberler Keşfet TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle: 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 06:44

TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle: 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2+1 3+1 511 Sosyal Konut bugün TOKİ Eskişehir kura çekimi ile sahiplerini bulacak. Dün Merkez ilçesinde 1800 konut kura ile vatandaşların olurken; Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya ve Seyitgazi'deki evlerin kurası çekilecek. Han ve Mihalgazi ilçelerinde başvuru sayısı az olduğu için kura çekilmeyecek. Vatandaşlar da kuraları takip etmek için TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle" araştırmasını yapıyor. E devlet üzerinden TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi öğrenilebilir. İşte TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle: 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle ekranı ile vatandaşlar bugün son bulacak olan Eskişehir etabını canlı takip etmek istiyor. Dün Merkez ilçesiyle başlayan TOKİ Eskişehir kura çekilişi, diğer ilçelerle birlikte sona erecek. TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için erişime açılacak. İşte detaylar…

TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle: 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ESKİŞEHİR 2+1 - 3+1 KURA SONUÇLARI

TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün hak sahiplerini buluyor! Eskişehir'de 511 konut için kazanan isimler belli oluyor.

İşte detaylar;

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TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle: 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ESKİŞEHİR TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Eskişehir kura çekimi 13-14 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle: 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 - 24 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle: 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

14-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

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