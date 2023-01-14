TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle: 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2+1 3+1 511 Sosyal Konut bugün TOKİ Eskişehir kura çekimi ile sahiplerini bulacak. Dün Merkez ilçesinde 1800 konut kura ile vatandaşların olurken; Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya ve Seyitgazi'deki evlerin kurası çekilecek. Han ve Mihalgazi ilçelerinde başvuru sayısı az olduğu için kura çekilmeyecek. Vatandaşlar da kuraları takip etmek için TOKİ Eskişehir kura sonuçları canlı izle" araştırmasını yapıyor. E devlet üzerinden TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi öğrenilebilir. İşte TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı