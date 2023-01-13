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Haberler Keşfet TOKİ Eskişehir canlı kura çekimi izle: 2+1 3+1 1800 Sosyal Konut TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi
Giriş Tarihi: 13.01.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 12:26

TOKİ Eskişehir canlı kura çekimi izle: 2+1 3+1 1800 Sosyal Konut TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi

TOKİ Eskişehir kura çekilişi 13 Ocak 2023 itibariyle başladı. Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihaliççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Han, Mihalgazi kuraları yarına kadar devam edecek. TOKİ Eskişehir kura çekimi Merkez ilçe için 1800 ev hak sahibini bulacak. TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi, kuralar çekildikten sonra vatandaşlarla paylaşılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar da "TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle" aratmasıyla noter huzurunda yapılan kurayı canlı takip etmek istiyor. İşte TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet

TOKİ Eskişehir canlı kura çekimi izle: 2+1 3+1 1800 Sosyal Konut TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi, canlı yayınla belli oluyor. Emekli, gazi yakını, genç ve diğer kategorisi üzerinden bugün 1800 Sosyal Konut hak sahibinin oluyor. Vatandaşlar da "TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihaliççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Han, Mihalgazi kuraları noter huzurunda çekilecek. İşte TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ Eskişehir canlı kura çekimi izle: 2+1 3+1 1800 Sosyal Konut TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi

TOKİ ESKİŞEHİR 2+1 - 3+1 KURA SONUÇLARI

TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün hak sahiplerini buluyor! Eskişehir Merkez'deki 1800 konut için kazanan isimler belli oluyor.

İşte detaylar;

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TOKİ Eskişehir canlı kura çekimi izle: 2+1 3+1 1800 Sosyal Konut TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi

ESKİŞEHİR TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Eskişehir kura çekimi 13-14 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ Eskişehir canlı kura çekimi izle: 2+1 3+1 1800 Sosyal Konut TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi

2 - 24 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

TOKİ Eskişehir canlı kura çekimi izle: 2+1 3+1 1800 Sosyal Konut TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi

14-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

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