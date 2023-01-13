TOKİ Eskişehir kura çekilişi 13 Ocak 2023 itibariyle başladı. Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihaliççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Han, Mihalgazi kuraları yarına kadar devam edecek. TOKİ Eskişehir kura çekimi Merkez ilçe için 1800 ev hak sahibini bulacak. TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi, kuralar çekildikten sonra vatandaşlarla paylaşılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar da "TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle" aratmasıyla noter huzurunda yapılan kurayı canlı takip etmek istiyor. İşte TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet