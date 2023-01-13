TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi, canlı yayınla belli oluyor. Emekli, gazi yakını, genç ve diğer kategorisi üzerinden bugün 1800 Sosyal Konut hak sahibinin oluyor. Vatandaşlar da "TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihaliççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Han, Mihalgazi kuraları noter huzurunda çekilecek. İşte TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle ekranı