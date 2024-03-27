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TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMESİ 2024 || 7200 prim, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, meclisten geçti mi, içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
07:35
TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMESİ 2024 || 7200 prim, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, meclisten geçti mi, içeriğinde neler var?
Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile milyonların gündemindeki yerin aldı. Meclisten geçmesi beklenen 2. torba yasa içeriğinde 3600 ek gösterge, sigorta primi teşviki, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik), ev kadınlarına emeklilik gibi çalışmalar yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile yakinen takibe alınan süreçte son durum ekonomiye yönelik düzenlemeleri bekleyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kanun teklifi TBMM'de kabul edilir edilmez Resmi Gazete'de yayınlanacak. Kamu personelleri konuya dair detayları merak ediyor. Peki, torba yasa Meclis'ten çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, detaylar…