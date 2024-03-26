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Haberler Keşfet TRT SPOR CANLI İZLE HD | Avusturya Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 07:09

TRT SPOR CANLI İZLE HD | Avusturya Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

TRT Spor canlı izle 26 Mart yayın akışı ile takip ediliyor. Futbolseverler bu kez milli maç için ekran başında olacak. EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 2. maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşısında mücadele edecek. Bugün oynanacak Avusturya Türkiye maçı canlı yayın saati akışta yerini aldı. İşte, TRT Spor canlı izle HD ekranı...

TRT SPOR CANLI İZLE HD | Avusturya Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri gündemde. Avusturya Türkiye maçı şifresiz izle araştırmasına çıkan taraftarlar maç saatinde hazır bulunacak. Ernst Happel Stadı'nda oynanacak milli maç için heyecan dorukta. İşte, TRT Spor canlı izle ekranı...

TRT SPOR CANLI İZLE HD | Avusturya Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 maçlarına hazırlanan Türkiye, Avustruya ile karşılaşıyor. Macaristan ile çıktıkları ilk hazırlık maçını 1-0 kaybeden takım bu kez galibiyet bekliyor. Viyana'da bulunan Ernst Happel Stadı'nda oynanacak karşılaşma 26 Mart Salı günü (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak.

Müsabakada İtalyan hakem Daniele Chiffi düdük çalacak. Maç TRT Spor ekranlarından takip edilecek.

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TRT SPOR CANLI İZLE HD | Avusturya Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 MART SALI

06:58İstiklal Marşı
07:00İLK BASKI (Canlı)
08:55Spor Takvimi
09:00İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:15HAZIRLIK MAÇI ÖZETLER
09:45TRENDYOL SÜPER LİG EN GÜZEL GOLLER
09:55Spor Takvimi
10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)
11:00SPOR MANŞET (Canlı)
12:30SPOR STÜDYOSU (Canlı)
14:00AXA SİGORTA KUPA VOLEY ERKEKLER YARI FİNAL 1. MAÇ ZİRAAT BANKKART - ARKASSPOR (Canlı)
15:30HEDEF SÜPER LİG (Canlı)
17:00AXA SİGORTA KUPA VOLEY ERKEKLER YARI FİNAL 2. MAÇ HALKBANK - FENERBAHÇE PAROLAPARA (Canlı)
18:30SPOR MERKEZİ (Canlı)
19:30HAZIRLIK MAÇI ÖZETLER
20:00SPOR AKŞAMI (Canlı)
21:00MİLLİ MAÇ ÖZEL (Canlı)
22:45HAZIRLIK MAÇI AVUSTURYA - TÜRKİYE (Canlı)
23:30MİLLİ MAÇ ÖZEL (Canlı)
23:45HAZIRLIK MAÇI AVUSTURYA - TÜRKİYE (Canlı)
00:45MİLLİ MAÇ ÖZEL (Canlı)
02:00HAZIRLIK MAÇI AVUSTURYA - TÜRKİYE
03:45MİLLİ MAÇ ÖZEL MAÇ SONU
05:00UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ ÖZETLERİ PAKET
05:50UEFA AVRUPA LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇ ÖZETLERİ PAKET
06:25UEFA KONFERANS LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇ ÖZETLERİ PAKET

TRT SPOR CANLI İZLE HD | Avusturya Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

TRT SPOR CANLI İZLE

Avusturya Türkiye maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

TRT SPOR CANLI YAYIN | https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

TRT SPOR CANLI İZLE HD | Avusturya Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ


TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

Digiturk:86 D-Smart: 86 Tivibu:85 Kablo TV: 911 Analog Kablo TV: - Turkcell TV+: -

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