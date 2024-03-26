TRT SPOR CANLI İZLE HD | Avusturya Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 maçlarına hazırlanan Türkiye, Avustruya ile karşılaşıyor. Macaristan ile çıktıkları ilk hazırlık maçını 1-0 kaybeden takım bu kez galibiyet bekliyor. Viyana'da bulunan Ernst Happel Stadı'nda oynanacak karşılaşma 26 Mart Salı günü (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak.

Müsabakada İtalyan hakem Daniele Chiffi düdük çalacak. Maç TRT Spor ekranlarından takip edilecek.