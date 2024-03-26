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TRT SPOR CANLI İZLE HD | Avusturya Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
07:09
TRT Spor canlı izle 26 Mart yayın akışı ile takip ediliyor. Futbolseverler bu kez milli maç için ekran başında olacak. EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 2. maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşısında mücadele edecek. Bugün oynanacak Avusturya Türkiye maçı canlı yayın saati akışta yerini aldı. İşte, TRT Spor canlı izle HD ekranı...