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TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en büyük köyü bakın nerede! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemiyor...
Giriş Tarihi: 12.05.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
09:21
TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en büyük köyü bakın nerede! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemiyor...
Türkiye, 81 il ve 922 ilçesi ile zengin bir çeşitliliğe sahip. Hepimiz bu il ve ilçelere dair bazı bilgilere sahip olsak da, köylere daha az dikkat ediyoruz. Fakat TÜİK'in yayınladığı son verilere göre; ülkemizin her bir bölgesinde öne çıkan bazı köyler bulunuyor. İşte o liste…