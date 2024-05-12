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Haberler Keşfet TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en büyük köyü bakın nerede! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemiyor...
Giriş Tarihi: 12.05.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 09:21

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en büyük köyü bakın nerede! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemiyor...

Türkiye, 81 il ve 922 ilçesi ile zengin bir çeşitliliğe sahip. Hepimiz bu il ve ilçelere dair bazı bilgilere sahip olsak da, köylere daha az dikkat ediyoruz. Fakat TÜİK'in yayınladığı son verilere göre; ülkemizin her bir bölgesinde öne çıkan bazı köyler bulunuyor. İşte o liste…

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en büyük köyü bakın nerede! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemiyor...

TÜİK'in açıklanan en büyük 10 köyü, Hakkari'den Karabük'e birbirinden farklı illerde yerini alıyor. İşte nüfuslarına göre Türkiye'nin en kalabalık 10 köyü…

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en büyük köyü bakın nerede! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemiyor...

1 - Bostanbükü Köyü: Karabük, 6.776,

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TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en büyük köyü bakın nerede! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemiyor...

2- Dirsekli Köyü: Şırnak, 6 bin 656,

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en büyük köyü bakın nerede! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemiyor...

3 - Güneyçayırı Köyü: Elazığ, 6.611,

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en büyük köyü bakın nerede! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemiyor...

4 - Mende Köyü: Uşak, 5.150,

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