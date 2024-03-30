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Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! İlk sırada yer alan il herkesi şaşırttı...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:05
Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! İlk sırada yer alan il herkesi şaşırttı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 olarak raporlandı. Kadınların ortalama yaşam süresi erkeklere göre 5,5 yıl daha uzun olarak kaydedilirken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1, erkeklerinki ise 75,6 olarak belirlendi. İl bazında yapılan incelemelerde, en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan şehir ise...