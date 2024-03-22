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Son Dakika: VakıfBank emekli promosyonu artırıldı! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
09:35
VakıfBank emekli promosyonu tutarı maaşını taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Özel bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle birlikte 15 bin TL'ye ulaşırken kamu bankaları bu yarışta oldukça geride kalmıştı. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile kamu bankalarının promosyon ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası VakıfBank emekli promosyonu ücretleri ile birlikte başvuru şartları için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar.