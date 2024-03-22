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Haberler Keşfet Son Dakika: VakıfBank emekli promosyonu artırıldı! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:35

Son Dakika: VakıfBank emekli promosyonu artırıldı! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

VakıfBank emekli promosyonu tutarı maaşını taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Özel bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle birlikte 15 bin TL'ye ulaşırken kamu bankaları bu yarışta oldukça geride kalmıştı. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile kamu bankalarının promosyon ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası VakıfBank emekli promosyonu ücretleri ile birlikte başvuru şartları için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Son Dakika: VakıfBank emekli promosyonu artırıldı! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Emekli maaş zammı ve ikramiye zammı sonrası promosyon yarışı kızıştı. Özel bankaların gerisinde kalarak müşteri kaybetmeye başlayan kamu bankaları için düğmeye basıldı. Başkan Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonu taban sınırının artırıldığını açıkladı. Bu noktada ise yeni zamlı promosyon tutarları araştırılmaya başlandı. Maaşını Halkbank'a taşımak isteyen emekliler, ''VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek, ne zaman ödenecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 VakıfBank emekli promosyonu miktarı…

Son Dakika: VakıfBank emekli promosyonu artırıldı! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi.

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Son Dakika: VakıfBank emekli promosyonu artırıldı! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Şu anda VakıfBank internet sitesinde eski rakamlar yer almaktadır. Güncellendikten sonra yeni emekli promosyon miktarları haberimize eklenecektir.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre VakıfBank promosyon ücretleri, aylığa göre 8-12 bin lira arasında olacak.

Son Dakika: VakıfBank emekli promosyonu artırıldı! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Başkan Erdoğan'ın açıklaması öncesi VakıfBank emekli promosyon tutarları şu şekildeydi;

Emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Son Dakika: VakıfBank emekli promosyonu artırıldı! 2024 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

PROMOSYON ÖDEMESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?

Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

Promosyon ödemeleri;

3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

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