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Haberler Keşfet VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024: Zamlı VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:41

VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024: Zamlı VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024 yılı için araştırılıyor. Yüzde 49,25 olarak belirlenen emekli zammı sonrası promosyon yarışı kızıştı. Özel bankaların promosyon ödemeleri 15 bin TL'ye ulaşırken bu yarışta geride kalan kamu bankaları için de düğmeye basıldı. Bu kapsamda kamu bankalarının promosyon ödemeleri güncellendi. Başvurular için beklenen günün gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli VakıfBank emekli maaş promosyonu tutarı, başvuru şartları ve ödeme tarihleri gibi detayları araştırmaya koyuldu. Peki, VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte zamlı yeni tutarlar ve ödeme tarihleri!

VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024: Zamlı VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Ocak zammı sonrası bazı özel bankalar, promosyon tutarlarını 15 bin TL'ye kadar çıkarmıştı. Kamu bankaları ise en yüksek 5 bin TL veriyordu. Maaşını bu bankalardan alan emeklileri sevindiren haber geldi. Kamu bankalarının emekli promosyonu ücretleri artırıldı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte yeni zamlı promosyon tutarları için araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, VakıfBank emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar oldu, kaç TL ödenecek? İşte, 2024 VakıfBank emekli maaş promosyonu miktarı…

VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024: Zamlı VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi.

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VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024: Zamlı VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Şu anda VakıfBank internet sitesinde eski rakamlar yer almaktadır. Güncellendikten sonra yeni emekli promosyon miktarları haberimize eklenecektir.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre VakıfBank promosyon ücretleri, aylığa göre 8-12 bin lira arasında olacak.

VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024: Zamlı VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

Başkan Erdoğan'ın açıklaması öncesi VakıfBank emekli promosyon tutarları şu şekildeydi;

Emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024: Zamlı VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

PROMOSYON ÖDEMESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?

Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

Promosyon ödemeleri;

3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

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