VakıfBank emekli promosyonu ücretleri 2024: Zamlı VakıfBank emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Ocak zammı sonrası bazı özel bankalar, promosyon tutarlarını 15 bin TL'ye kadar çıkarmıştı. Kamu bankaları ise en yüksek 5 bin TL veriyordu. Maaşını bu bankalardan alan emeklileri sevindiren haber geldi. Kamu bankalarının emekli promosyonu ücretleri artırıldı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte yeni zamlı promosyon tutarları için araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, VakıfBank emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar oldu, kaç TL ödenecek? İşte, 2024 VakıfBank emekli maaş promosyonu miktarı…