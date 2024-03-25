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Haberler Keşfet Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı yayında! “Fevzi fabrikayı Kılıç'a bıraktı!” Yaban Çiçekleri 2.bölüm fragmanı yayında
Giriş Tarihi: 25.03.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 22:47

Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı yayında! “Fevzi fabrikayı Kılıç'a bıraktı!” Yaban Çiçekleri 2.bölüm fragmanı yayında

ATV'nin yen dizisi Yaban Çiçekleri ilk bölümüyle yayınlandı. İzleyicilerden beğeni toplayan dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Dizinin ilk bölümünde Ela ve Kenan'ın babasının ölümüyle tüm aile sarsıldı. Nurten'in kocasının ihaneti öğrendikten sonra onun ölümüne sebep olduğunu düşünülürken dizinin sonunda açığa çıkan gerçeklerle izleyici şok oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Kılıç ne yapacak, Fevzi her şeyini Kılıç'a mı bıraktı? Berna ve Nurten arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İşte tüm bunların cevabı için "Yaban Çiçekleri 2. Bölüm fragmanı" sorgulamaları başladı. Yaban Çiçekleri dizisi 2. bölüm fragmanı izle

Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı yayında! “Fevzi fabrikayı Kılıç’a bıraktı!” Yaban Çiçekleri 2.bölüm fragmanı yayında

Yaban Çiçekleri ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu. Usta oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesinde izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümünde Ela ev Kılıç'ın arsında yaşanacaklar merak edilirken vasiyetnamede yazanlar da merak konusu oldu. İşte Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı izle ekranı

Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı yayında! “Fevzi fabrikayı Kılıç’a bıraktı!” Yaban Çiçekleri 2.bölüm fragmanı yayında

YABAN ÇİÇEKLERİ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Yaban Çiçekleri dizisinin ikinci bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/yaban-cicekleri/2-bolum-1-fragman/izle

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Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı yayında! “Fevzi fabrikayı Kılıç’a bıraktı!” Yaban Çiçekleri 2.bölüm fragmanı yayında

YABAN ÇİÇEKLERİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

"Ben her şeyi mahvettim Kılıç!"

Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır. Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar. Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır.

Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı yayında! “Fevzi fabrikayı Kılıç’a bıraktı!” Yaban Çiçekleri 2.bölüm fragmanı yayında

Ama kimsenin beklemediği bir şey olur. Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir. Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.

Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı yayında! “Fevzi fabrikayı Kılıç’a bıraktı!” Yaban Çiçekleri 2.bölüm fragmanı yayında
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