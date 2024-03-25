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Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı yayında! “Fevzi fabrikayı Kılıç'a bıraktı!” Yaban Çiçekleri 2.bölüm fragmanı yayında
Giriş Tarihi: 25.03.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
22:47
Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı yayında! “Fevzi fabrikayı Kılıç'a bıraktı!” Yaban Çiçekleri 2.bölüm fragmanı yayında
ATV'nin yen dizisi Yaban Çiçekleri ilk bölümüyle yayınlandı. İzleyicilerden beğeni toplayan dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Dizinin ilk bölümünde Ela ve Kenan'ın babasının ölümüyle tüm aile sarsıldı. Nurten'in kocasının ihaneti öğrendikten sonra onun ölümüne sebep olduğunu düşünülürken dizinin sonunda açığa çıkan gerçeklerle izleyici şok oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Kılıç ne yapacak, Fevzi her şeyini Kılıç'a mı bıraktı? Berna ve Nurten arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İşte tüm bunların cevabı için "Yaban Çiçekleri 2. Bölüm fragmanı" sorgulamaları başladı. Yaban Çiçekleri dizisi 2. bölüm fragmanı izle