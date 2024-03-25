Yaban Çiçekleri 2. bölüm fragmanı yayında! “Fevzi fabrikayı Kılıç’a bıraktı!” Yaban Çiçekleri 2.bölüm fragmanı yayında

Ama kimsenin beklemediği bir şey olur. Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir. Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.