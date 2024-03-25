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Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri | ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
10:44
Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri | ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosunda kimler var?
Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı ilk kez bir araya getiren yeni ATV dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri ile gündemdeki yerini aldı. Fragmanları ile ses getiren iddialı yapım eski aşıklar Kılıç ve Ela'nın hikayesine odaklanacak. Her Pazartesi izleyici karşısında olmaya hazırlanan yapımın güçlü oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekiyor. Peki; Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, diziye dair merak edilenler...