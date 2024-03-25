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Haberler Keşfet Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri | ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:44

Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri | ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosunda kimler var?

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı ilk kez bir araya getiren yeni ATV dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri ile gündemdeki yerini aldı. Fragmanları ile ses getiren iddialı yapım eski aşıklar Kılıç ve Ela'nın hikayesine odaklanacak. Her Pazartesi izleyici karşısında olmaya hazırlanan yapımın güçlü oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekiyor. Peki; Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, diziye dair merak edilenler...

Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri | ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosunda kimler var?

Yaban Çiçekleri konusu ile bir aşk hikayesine odaklanacak. ATV ekranlarında yayımlanmaya başlayacak yeni dizi usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiriyor. Eski bir aşk hikayesinin nasıl şekil alacağını anlatacak yapım dizi takipçilerini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki; Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, ne anlatıyor, nerede çekiliyor? İşte, tüm detaylar...

Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri | ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosunda kimler var?

YABAN ÇİÇEKLERİ İLK BÖLÜM BU AKŞAM!

ATV ekranlarının yeni dizisi Yaban Çiçekleri 1. bölüm ile 25 Mart Pazartesi günü yayında olacak. Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı yapımda eski aşıklar Kılıç ve Ela'nın hikayesine odaklanılacak.

İşte, Yaban Çiçekleri oyuncuları ve konusu...

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Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri | ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosunda kimler var?

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı ilk kez bir araya getiren dizi, eski aşıkların yıllar sonra bir araya gelmesi ve ortaya çıkan sırlar sonrasında hayatlarının değişmesini ekrana taşıyacak.

Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri | ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosunda kimler var?

Aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alan dizide aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapabilecek midir?

Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve karakterleri | ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosunda kimler var?

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Akın Akınözü-Kılıç Tütüncü: Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. Tüm enerjisiyle tam bir alfa erkektir. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.

Aslıhan Malbora-Ela Ataman: Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.

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