Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Yabancılara sorduk! Türkiye yurt dışında neyiyle meşhur?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:46

Yabancılara sorduk! Türkiye yurt dışında neyiyle meşhur?

Türkiye, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik bir geçmişe sahip. Binlerce yıllık kültürü ile dünyanın en çok tanımak istediği ülkeler arasında bulunuyor. Yabancılara "Türkiye neyiyle meşhur?" diye sorulduğunda ise kültürümüzün zenginliği bir kez daha öne çıkıyor. İşte Türkiye denildiğinde ilk akla gelenler...

Yabancılara sorduk! Türkiye yurt dışında neyiyle meşhur?

Türkiye, Doğu ve Batı'nın etkilerini harmanlayan bir kültüre sahip. Kıtaları birbirine bağlayan geçiş noktası olması sayesinde adeta dünyanın en zengin tarihi ve kültürel değerlerinden birini bünyesinde barındıran ülkemiz, dünyada bazı özellikleriyle öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin en çok dikkat çeken kültürel ögeleri...

Yabancılara sorduk! Türkiye yurt dışında neyiyle meşhur?

1-İSTANBUL

Türkiye'nin binlerce yıllık tarihe sahip şehri, dünyada Türkiye denince ilk akla gelenlerden biri. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen İstanbul, iki farklı kıtada topraklarıyla eşsiz bir yapıya sahip.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yabancılara sorduk! Türkiye yurt dışında neyiyle meşhur?

Bizans'tan Osmanlı'ya tarih dokusuyla adeta kendisine hayran bırakan bu şehir, Türkiye'yi tanımak isteyenler için de ilk duraklardan biri.

Yabancılara sorduk! Türkiye yurt dışında neyiyle meşhur?

2 - KAPADOKYA

Türkiye deyince akla gelen bir diğer şey ise; Kapadokya'nın peri masallarını andıran "peribacaları" ve bu görüntüyü izlemek için kullanılan balonlar! Yüzlerce yıllık antik kiliseler, yeraltı kenti ve peribacaları adeta başka bir dünyaya yolculuk yapmayı sağlıyor.

Yabancılara sorduk! Türkiye yurt dışında neyiyle meşhur?

Kapadokya UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul ediliyor ve bu nedenle ayrıca bir turizm önemine sahip.

SON DAKİKA