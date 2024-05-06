Yabancılara sorduk! Türkiye yurt dışında neyiyle meşhur?

2 - KAPADOKYA

Türkiye deyince akla gelen bir diğer şey ise; Kapadokya'nın peri masallarını andıran "peribacaları" ve bu görüntüyü izlemek için kullanılan balonlar! Yüzlerce yıllık antik kiliseler, yeraltı kenti ve peribacaları adeta başka bir dünyaya yolculuk yapmayı sağlıyor.