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Yabancılara sorduk! Türkiye yurt dışında neyiyle meşhur?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
15:46
Yabancılara sorduk! Türkiye yurt dışında neyiyle meşhur?
Türkiye, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik bir geçmişe sahip. Binlerce yıllık kültürü ile dünyanın en çok tanımak istediği ülkeler arasında bulunuyor. Yabancılara "Türkiye neyiyle meşhur?" diye sorulduğunda ise kültürümüzün zenginliği bir kez daha öne çıkıyor. İşte Türkiye denildiğinde ilk akla gelenler...