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Haberler Keşfet Yalı Çapkını 17. Bölüm izle tek parça | Ferit ile Abidin’in başı belada! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle
Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 11:20

Yalı Çapkını 17. Bölüm izle tek parça | Ferit ile Abidin’in başı belada! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı ile araştırılmaya başlandı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin 13 Ocak Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde heyecanı artıran gelişmeler yaşandı. Ferit, Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar. Ancak Ferit'in bu hamlesi hem kendisinin hem de Abidin'in başını belaya sokmasına neden olur. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 17. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle 13 Ocak 2023 tarihli Yalı Çapkını 17. bölüm izle ekranı…

Yalı Çapkını 17. Bölüm izle tek parça | Ferit ile Abidin’in başı belada! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV'nin Cuma akşamları yayınladığı dizisi Yalı Çapkını 17. bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam'ın yer aldığı dizinin 13 Ocak 2023 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Yalı Çapkını son bölüm izle linki için araştırmalarına başladı. Son bölümde Pelin'i Serter'den kıskanan Ferit, tehlikeli bir hamle yaptı. Ancak Ferit'in bu hamlesi kendisini ve Abidin'i zor bir duruma soktu. Bu noktadan sonra yaşanacaklar merak konusu olurken Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı Star TV tarafından paylaşıldı. İşte, Yalı Çapkını 17. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

Yalı Çapkını 17. Bölüm izle tek parça | Ferit ile Abidin’in başı belada! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE

İşte 13 Ocak 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/son-bolum

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Yalı Çapkını 17. Bölüm izle tek parça | Ferit ile Abidin’in başı belada! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM ÖZETİ

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar.

Yalı Çapkını 17. Bölüm izle tek parça | Ferit ile Abidin’in başı belada! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider.

Yalı Çapkını 17. Bölüm izle tek parça | Ferit ile Abidin’in başı belada! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

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