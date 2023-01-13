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Haberler Keşfet Yalı Çapkını 17. Bölüm full izle: Seyran iş teklifine evet diyecek mi?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 23:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 23:16

Yalı Çapkını 17. Bölüm full izle: Seyran iş teklifine evet diyecek mi?

Yalı Çapkını 17. Bölüm izle Star TV ile gündemdeki yerini aldı. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyor. Koleksiyonuna yüz arayan Efe Han, Seyran ile görüşmek istiyor. İşe önayak olan Defne ise Ferit ve diğer aile üyelerini karşısına alıyor. Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, kesintisiz HD seçenekleriyle diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenlerin gündeminde. Yeni bölümde tansiyon yine yükseklerde. İşte, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 17. Bölüm izle full HD…

Yalı Çapkını 17. Bölüm full izle: Seyran iş teklifine evet diyecek mi?

Yalı Çapkını son bölüm izle Star TV ile araştırılıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yapımın senaryosu Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden televizyona aktarılıyor. Bu hafta yeni bölümde Seyran ve Ferit arasındaki anlaşmazlık şiddetleniyor. Yalı Çapkını 17. Bölüm izle dizinin takipçilerinin gündeminde. İşte, Yalı Çapkını 17. Bölüm full izle!

Yalı Çapkını 17. Bölüm full izle: Seyran iş teklifine evet diyecek mi?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM İZLE

13 Ocak 2023 tarihli 17. bölümü izlemek için:

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Yalı Çapkını 17. Bölüm full izle: Seyran iş teklifine evet diyecek mi?

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM KONUSU

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar.

Yalı Çapkını 17. Bölüm full izle: Seyran iş teklifine evet diyecek mi?

Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

Yalı Çapkını 17. Bölüm full izle: Seyran iş teklifine evet diyecek mi?

YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma.

Dizide bazı karakterler Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı ile bağdaştırılırken yapımdan buna dair net bir açıklama bulunmuyor.

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