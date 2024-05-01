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Haberler Keşfet Yeni keşfedilen mağaranın gizemi! Bilim insanlarını cevapsız bıraktı: "Bilmediğimiz bir dünyaya açılıyor..."
Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 10:02

Yeni keşfedilen mağaranın gizemi! Bilim insanlarını cevapsız bıraktı: "Bilmediğimiz bir dünyaya açılıyor..."

Bilim insanları, olarak dünyanın "bilinen en derin mavi deliği" olabilecek bir nokta keşfetti. Bu keşif, dünyanın hala keşfedilmeyen taraflarına ışık tutacağı düşünülse de, ardında büyük gizemler de barındırıyor.

Yeni keşfedilen mağaranın gizemi! Bilim insanlarını cevapsız bıraktı: Bilmediğimiz bir dünyaya açılıyor...

Araştırmacılar, Frontiers in Marine Science dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada, su altı uçurumunun geniş derinliklerinin nasıl "keşfedilecek bir biyolojik çeşitlilik" barındırabileceğini belirtti.

Yeni keşfedilen mağaranın gizemi! Bilim insanlarını cevapsız bıraktı: Bilmediğimiz bir dünyaya açılıyor...

Aralık ayında yapılan bir tüplü dalış gezisi sırasında alınan yeni ölçümler, Yucatan Yarımadası açıklarındaki Chetumal Körfezi'nde bulunan Taam Ja' Mavi Deliği'nin (TJBH), deniz seviyesinin en az (420 metre) altına kadar uzandığını gösteriyor.

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Yeni keşfedilen mağaranın gizemi! Bilim insanlarını cevapsız bıraktı: Bilmediğimiz bir dünyaya açılıyor...

Bu oran, Güney Çin Denizi'ndeki önceki rekor sahibi Sansha Yongle Mavi Deliği'nden (diğer adıyla Dragon Hole) 146 metre daha derin olduğunu gösteriyor.

Yeni keşfedilen mağaranın gizemi! Bilim insanlarını cevapsız bıraktı: Bilmediğimiz bir dünyaya açılıyor...

Discovery.com'a göre bilimsel çevrelerde Karst oluşumları olarak bilinen mavi delikler aslında Buzul Çağı sırasında buzul akıntıları tarafından binlerce yıl boyunca oyulmuş dikey deniz mağaralarına dönüşmüş durumda.

Yeni keşfedilen mağaranın gizemi! Bilim insanlarını cevapsız bıraktı: Bilmediğimiz bir dünyaya açılıyor...

Bu mağaralar, genellikle yüzlerce metre aşağıya kadar uzanır ve aynı zamanda eşit veya daha büyük bir mesafeyi de ölçebilir.

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