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Yeni keşfedilen mağaranın gizemi! Bilim insanlarını cevapsız bıraktı: "Bilmediğimiz bir dünyaya açılıyor..."
Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
10:02
Yeni keşfedilen mağaranın gizemi! Bilim insanlarını cevapsız bıraktı: "Bilmediğimiz bir dünyaya açılıyor..."
Bilim insanları, olarak dünyanın "bilinen en derin mavi deliği" olabilecek bir nokta keşfetti. Bu keşif, dünyanın hala keşfedilmeyen taraflarına ışık tutacağı düşünülse de, ardında büyük gizemler de barındırıyor.