Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024: YÖK son dakika duyurdu! YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 13:16

YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024: YÖK son dakika duyurdu! YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları, 1-26 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu süre zarfında başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ise geç başvurular 5-7 Mart tarihlerinde alındı. Çeşitli nedenlerle iki süreci de kaçıran öğrenciler için yeni bir fırsat doğdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Peki, YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlayacak, AYT TYT YDT geç başvuru ücreti ne kadar? İşte YÖK kararı ile 2024 YKS 2. geç başvuru tarihleri…

YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024: YÖK son dakika duyurdu! YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) için geri sayım devam ediyor. Üniversite sınavı için geç başvurular 5-7 Mart tarihlerinde alınmış ve 3 milyonun üzerinde aday başvuru yapmıştı. Çeşitli nedenlerle belirtilen sürelerde başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylara güzel haber geldi. YÖK son dakika açıklaması ile başvuru sürecini kaçıran adaylar için ikinci geç başvuru hakkı tanındığını duyurdu. Peki, YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? YKS (AYT TYT YDT) geç başvuru ücreti ne kadar? İşte YÖK kararı ile 2024 YKS 2. geç başvuru tarihleri ve tüm detaylar.

YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024: YÖK son dakika duyurdu! YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

SON DAKİKA: YÖK DUYURDU! YKS ADAYLARINA İKİNCİ GEÇ BAŞVURU HAKKI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularını kaçıran adaylara ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

YÖK tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru işlemleri, 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024: YÖK son dakika duyurdu! YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YÖK'ten 2024 YKS başvurularına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024: YÖK son dakika duyurdu! YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak.

Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak."

YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024: YÖK son dakika duyurdu! YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

SON DAKİKA