YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024: YÖK son dakika duyurdu! YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) için geri sayım devam ediyor. Üniversite sınavı için geç başvurular 5-7 Mart tarihlerinde alınmış ve 3 milyonun üzerinde aday başvuru yapmıştı. Çeşitli nedenlerle belirtilen sürelerde başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylara güzel haber geldi. YÖK son dakika açıklaması ile başvuru sürecini kaçıran adaylar için ikinci geç başvuru hakkı tanındığını duyurdu. Peki, YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? YKS (AYT TYT YDT) geç başvuru ücreti ne kadar? İşte YÖK kararı ile 2024 YKS 2. geç başvuru tarihleri ve tüm detaylar.