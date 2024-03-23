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YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024: YÖK son dakika duyurdu! YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
13:16
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları, 1-26 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu süre zarfında başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ise geç başvurular 5-7 Mart tarihlerinde alındı. Çeşitli nedenlerle iki süreci de kaçıran öğrenciler için yeni bir fırsat doğdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Peki, YKS 2. geç başvurusu ne zaman başlayacak, AYT TYT YDT geç başvuru ücreti ne kadar? İşte YÖK kararı ile 2024 YKS 2. geç başvuru tarihleri…