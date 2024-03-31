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YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
10:02
YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?
Türkiye 31 Mart Pazar günü (bugün) beş yıl görevde bulunacak büyükşehir belediye başkanlarını, belediye başkanlarını, il genel meclisi, muhtarı seçmek için oy verme işlemlerine başladı. Yüz binlerce sandık görevlisi ise okullarda oy kullanma işlemleri devam ederken kimlik kontrolü, pusula ve mühür teslimi ve oy sayımı gibi süreçleri kontrol edecek. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak? İşte sandık memuru, bina sorumlusu ve seçim görevlisi ücreti 2024.