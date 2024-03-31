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Haberler Keşfet YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 10:02

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?

Türkiye 31 Mart Pazar günü (bugün) beş yıl görevde bulunacak büyükşehir belediye başkanlarını, belediye başkanlarını, il genel meclisi, muhtarı seçmek için oy verme işlemlerine başladı. Yüz binlerce sandık görevlisi ise okullarda oy kullanma işlemleri devam ederken kimlik kontrolü, pusula ve mühür teslimi ve oy sayımı gibi süreçleri kontrol edecek. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak? İşte sandık memuru, bina sorumlusu ve seçim görevlisi ücreti 2024.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?

YSK sandık görevlisi ücreti 2024 ne kadar, ne zaman yatacak soruları oy verme işleminin başlaması ile yurt genelinde sandık görevlisi olarak sandık başında bulunacak binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için oy kullanma işlemlerine hız kesmeden devam ediyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri 2024 ne kadar, ne zaman, ayın kaçında yatacak, belli oldu mu? İşte, 31 Mart 2024 seçim görevlisi ücretleri.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu. Buna göre;

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL,

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN VE NEREYE YATACAK?

31 Mart yerel seçimlerinde kamu çalışanları görev alacak. Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK'dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri geçtiğimiz yıllarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?

SEÇİMDE GÖREV YAPACAKLAR 1 NİSAN'DA İZİNLİ OLACAK

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alacak kamu personelleri için sevindiren haber geldi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel seçimlerde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğunu hatırlatarak oy sayımı ve tutanakların düzenlenmesi sürecinin gece geç saatlere kadar devam ettiği ifade etti.

Açıklamanın devamında ise " Sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denildi.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden önce birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. İlki sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK)tarafından belirlenir.İkinci kategorideki sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir.

Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilir. Siyasi parti üyeliği olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

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