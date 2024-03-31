YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?

YSK sandık görevlisi ücreti 2024 ne kadar, ne zaman yatacak soruları oy verme işleminin başlaması ile yurt genelinde sandık görevlisi olarak sandık başında bulunacak binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için oy kullanma işlemlerine hız kesmeden devam ediyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri 2024 ne kadar, ne zaman, ayın kaçında yatacak, belli oldu mu? İşte, 31 Mart 2024 seçim görevlisi ücretleri.