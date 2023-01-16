Haberler Keşfet ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri!

Giriş Tarihi: 16.01.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 12:05

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri!

Emekli zammı 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için belli oldu. Enflasyon rakamları ve refah düzenlemesi ile zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece en düşük maaş tutarı 5 bin 500 lira oldu. Şimdi gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrilmiş durumda. Bu noktada SSK ve Bağkur emeklileri ''2023 Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, 2023 emekli maaşı ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm detaylar...