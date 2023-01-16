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Giriş Tarihi: 16.01.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 12:05

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri!

Emekli zammı 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için belli oldu. Enflasyon rakamları ve refah düzenlemesi ile zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece en düşük maaş tutarı 5 bin 500 lira oldu. Şimdi gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrilmiş durumda. Bu noktada SSK ve Bağkur emeklileri ''2023 Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, 2023 emekli maaşı ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm detaylar...

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

Zamlı emekli maaşları ödemeleri için geri sayım devam ediyor. SSK ve Bağkur emeklisi olan milyonlarca vatandaş "2023 Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere emekli ve memur zam oranı enflasyon verilerine ek olarak refah payı eklenerek yüzde 30 olarak duyuruldu. Geçtiğimiz yıl zamlı maaşlar 17-28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Peki, Zamlı emekli maaşı yattı mı, maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte, 2023 emekli maaş farkı ödeme tarihleri ve detaylar.

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17-28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.

2023 Ocak zammı sonrası zamlı maaş ödemelerinin de 15 Ocak sonrası başlaması bekleniyor.

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Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

2023 EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ!

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi.

Böylece refah payı ile beraber memur ve emekli maaşları yüzde 30 zam aldı.

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için yeni oranın yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

Böylece 2023 Ocak zammı ve refah payı sonrası en düşük emekli maaşı tutarı 5.500 TL olacak.

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