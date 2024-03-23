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Haberler Keşfet ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ || 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL zam geldi?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:52

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ || 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL zam geldi?

Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarları 2024 yılı için araştırılıyor. Ocak zammı sonrası özel bankaların promosyon ödemeleri 15 bin TL'ye ulaştı. Kamu bankaları ise en yüksek 5 bin TL veriyordu. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile kamu bankalarının promosyon ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Akabinde ise Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri, başvuru şartları gibi detaylar maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek, başvuru şartları neler? İşte zamlı yeni tutarlar ve ödeme tarihleri!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ || 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL zam geldi?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ocak zammı sonrası bazı özel bankalar, düğmeye basmış ve promosyon tutarlarını 15 bin TL'ye kadar çıkarmıştı. Kamu bankaları ise bu yarışta geride kalmıştı. Emeklileri sevindiren haber geldi. Başkan Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonu ücretlerinin artırıldığını açıkladı. Bu gelişme sonrası yeni zamlı promosyon tutarları maaşlarını taşımak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL, başvuru şartları neler? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ || 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL zam geldi?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi.

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ || 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL zam geldi?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre Ziraat Bankası promosyon ücretleri, aylığa göre 8-12 bin lira arasında olacak.

Şu anda Ziraat Bankası internet sitesinde eski rakamlar yer almaktadır. Güncellendikten sonra yeni emekli promosyon miktarları haberimize eklenecektir.

Şubeler ve cep şubeleri aracılığı ile ne kadar emekli promosyonu alabileceğinizi öğrenebilirsiniz

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ || 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL zam geldi?

Başkan Erdoğan'ın açıklaması öncesi Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları şu şekildeydi;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ || 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL zam geldi?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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