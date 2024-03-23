ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ || 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL zam geldi?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ocak zammı sonrası bazı özel bankalar, düğmeye basmış ve promosyon tutarlarını 15 bin TL'ye kadar çıkarmıştı. Kamu bankaları ise bu yarışta geride kalmıştı. Emeklileri sevindiren haber geldi. Başkan Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonu ücretlerinin artırıldığını açıkladı. Bu gelişme sonrası yeni zamlı promosyon tutarları maaşlarını taşımak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL, başvuru şartları neler? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…