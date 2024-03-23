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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETLERİ || 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL zam geldi?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
11:52
Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarları 2024 yılı için araştırılıyor. Ocak zammı sonrası özel bankaların promosyon ödemeleri 15 bin TL'ye ulaştı. Kamu bankaları ise en yüksek 5 bin TL veriyordu. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile kamu bankalarının promosyon ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Akabinde ise Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri, başvuru şartları gibi detaylar maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek, başvuru şartları neler? İşte zamlı yeni tutarlar ve ödeme tarihleri!