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Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
09:41
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 araştırılıyor. Yüzde 49,25 olarak belirlenen emekli zammı sonrası promosyon yarışı kızıştı. Özel bankaların promosyon ödemeleri 15 bin TL'ye ulaşırken bu yarışta geride kalan kamu bankaları için de harekete geçildi. Kamu bankalarının promosyon ödemeleri artırıldı. Başvurular için beklenen günün gelmesiyle birlikte Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu tutarı, başvuru şartları ve ödeme tarihleri gibi detaylar yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte zamlı yeni tutarlar ve ödeme tarihleri!