Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ocak zammı sonrası bazı özel bankalar, promosyon tutarlarını 15 bin TL'ye kadar yükseltmişti. Kamu bankaları ise en yüksek 5 bin TL veriyordu. Maaşını bu bankalardan alan emeklileri sevindiren haber geldi. Kamu bankalarının emekli promosyonu ücretleri zamlandı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte yeni zamlı promosyon tutarları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar oldu, kaç TL ödenecek? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…