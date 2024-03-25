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Haberler Keşfet Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:41

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024 araştırılıyor. Yüzde 49,25 olarak belirlenen emekli zammı sonrası promosyon yarışı kızıştı. Özel bankaların promosyon ödemeleri 15 bin TL'ye ulaşırken bu yarışta geride kalan kamu bankaları için de harekete geçildi. Kamu bankalarının promosyon ödemeleri artırıldı. Başvurular için beklenen günün gelmesiyle birlikte Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu tutarı, başvuru şartları ve ödeme tarihleri gibi detaylar yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte zamlı yeni tutarlar ve ödeme tarihleri!

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ocak zammı sonrası bazı özel bankalar, promosyon tutarlarını 15 bin TL'ye kadar yükseltmişti. Kamu bankaları ise en yüksek 5 bin TL veriyordu. Maaşını bu bankalardan alan emeklileri sevindiren haber geldi. Kamu bankalarının emekli promosyonu ücretleri zamlandı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte yeni zamlı promosyon tutarları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar oldu, kaç TL ödenecek? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre Ziraat Bankası promosyon ücretleri, aylığa göre 8-12 bin lira arasında olacak.

Şu anda Ziraat Bankası internet sitesinde eski rakamlar yer almaktadır. Güncellendikten sonra yeni emekli promosyon miktarları haberimize eklenecektir.

Şubeler ve cep şubeleri aracılığı ile ne kadar emekli promosyonu alabileceğinizi öğrenebilirsiniz

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

Başkan Erdoğan'ın açıklaması öncesi Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları şu şekildeydi;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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