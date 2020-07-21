İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye'nin hazineleri, tahtın yüzleri' sergisi

EN SEÇKİN ESERLER BURADA YER ALIYOR

Son yıllarda Anadolu'da ve dünyadaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkan bir gerçekte yönetim kavramının tarih öncesi dönemden itibaren gündeme gelmiş olduğunu söyleyen Asal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun en iyi örneklerden biri de son yıllarda popüler olan Göbeklitepe'dir. Burada ortaya çıkartılan ve tapınak öncüsü olduğu kabul edilen kalıntıların yapılabilme erkinin herhangi bir birbiriyle iletişimi olmayan ve bir yönetim anlayışına sahip olmayan bir toplum tarafından yapılamayacağı öne sürülüyor. Biz de onun için Anadolu'daki yönetim sürecini Göbeklitepe'den alıp, Çatalhöyük, Arslantepe ve Alacahöyük gibi merkezlerden alıp, Cumhuriyet dönemine Anadolu'nun Ulus devletine kadar getirdik. Anadolu'dan 27 müzeden 300 eser orijinal eserler bunlar çok azı imitasyon. İmitasyon olanlar daha çok taht dediğimiz eserlerimiz. Onun dışındaki eserlerimizin yüzde 99'da orijinal eserler. Küçük bir Anadolu uygarları müzesiyle karşı karşıyayız aslında. Müzede Kadeş Antlaşması, Caracalla'nın tek bütün heykeli, Fatih Sultan Mehmet Dönemine ait kılıcımız ve Anadolu uygarlıklarının en seçkin eserleri burada olacak."