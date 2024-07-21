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Haberler Galeri 10 parmağında 10 marifet! Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu kuzeninin düğünde tüm hünerlerini sergiledi!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:01

10 parmağında 10 marifet! Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu kuzeninin düğünde tüm hünerlerini sergiledi!

Yer aldığı 'Kiralık Aşk', Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi diziler ile ününe ün katan güzel oyuncu Elçin Sangu, son olarak Kafkas danslarındaki becerisiyle ilgi odağı oldu. Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu son olarak kuzeninin düğününe katıldı. Şıklığıyla göz kamaştıran Elçin Sangu, 'Lezginka' dans performansı ile hayran bıraktı. İşte Elçin Sangu'nun dans şovu...

10 parmağında 10 marifet! Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu kuzeninin düğünde tüm hünerlerini sergiledi!

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan oyuncu Elçin Sangu şimdi de dans performansı ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu...

10 parmağında 10 marifet! Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu kuzeninin düğünde tüm hünerlerini sergiledi!

Yer aldığı diziler ile ününe ün katan güzel oyuncu Elçin Sangu, son olarak Kafkas danslarındaki becerisini ortaya koydu.

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10 parmağında 10 marifet! Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu kuzeninin düğünde tüm hünerlerini sergiledi!

Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu son olarak kuzeninin düğününe katıldı.

10 parmağında 10 marifet! Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu kuzeninin düğünde tüm hünerlerini sergiledi!

Şıklığıyla göz kamaştıran Elçin Sangu, 'Lezginka' dans performansı ile hayran bıraktı.

10 parmağında 10 marifet! Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu kuzeninin düğünde tüm hünerlerini sergiledi!

İşte Elçin Sangu'nun dans şovu...

Elçin Sangu'dan kuzeninin düğününde "Lezginka" dansı | Video

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