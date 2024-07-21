Giriş Tarihi: 21.07.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
12:01
10 parmağında 10 marifet! Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu kuzeninin düğünde tüm hünerlerini sergiledi!
Yer aldığı 'Kiralık Aşk', Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi diziler ile ününe ün katan güzel oyuncu Elçin Sangu, son olarak Kafkas danslarındaki becerisiyle ilgi odağı oldu. Çerkes asıllı oyuncu Elçin Sangu son olarak kuzeninin düğününe katıldı. Şıklığıyla göz kamaştıran Elçin Sangu, 'Lezginka' dans performansı ile hayran bıraktı. İşte Elçin Sangu'nun dans şovu...