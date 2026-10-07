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10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:53
10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!
10 yaşında bebek bakıcılığıyla başladığı çalışma hayatında bodrum katında kurduğu mütevazı işini milyar dolarlık bir medya ve yaşam tarzı imparatorluğuna dönüştürdü. Geçmişte yaşadığı büyük skandal ve kaybettiği devasa servete rağmen küllerinden doğan 85 yaşındaki ünlü sunucu, tek bir markayla yaptığı anlaşmadan elde ettiği dudak uçuklatan yıllık telif gelirini ve servetinin dökümünü açıkladı.