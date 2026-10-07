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Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:53

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

10 yaşında bebek bakıcılığıyla başladığı çalışma hayatında bodrum katında kurduğu mütevazı işini milyar dolarlık bir medya ve yaşam tarzı imparatorluğuna dönüştürdü. Geçmişte yaşadığı büyük skandal ve kaybettiği devasa servete rağmen küllerinden doğan 85 yaşındaki ünlü sunucu, tek bir markayla yaptığı anlaşmadan elde ettiği dudak uçuklatan yıllık telif gelirini ve servetinin dökümünü açıkladı.

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10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

Uzun kariyeri boyunca televizyon ekranlarının en ünlü yüzlerinden biri olan, sayısız program sunan, birçok kitap yazan ve 80 yaşını geçmiş olmasına rağmen durmaya hiç niyeti olmayan Martha Stewart, katıldığı yayında dudak uçuklatan gelirini açıkladı.

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

ABD tarihinin kendi çabalarıyla sıfırdan milyarder olan ilk kadını unvanını taşıyan 85 yaşındaki ünlü iş kadını ve yaşam tarzı gurusu, katıldığı "Other People's Business" adlı podcast bölümünde servetinin dökümünü yaptı.

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10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

BODRUM KATINDAN WALL STREET'E, ÇİFTLİK EVİNDEN MEDYA İMPARATORLUĞUNA

Henüz 10 yaşındayken bebek bakıcılığı ve modellik yaparak çalışma hayatına başlayan Martha Stewart, ilerleyen yıllarda kayınpederinin etkisiyle Wall Street'te borsacı olarak görev yaptı.

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10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

1973 yılındaki büyük ekonomik durgunluk nedeniyle borsayı bırakan Stewart, eşi Andrew Stewart ile birlikte Connecticut'ta eski bir çiftlik evine yerleşerek burayı restore etti. Bu ev, ileride kuracağı devasa yapının görsel merkezi oldu.

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

Daha sonra evinin bodrum katında küçük bir yemek şirketi (catering) kuran Stewart, bu işten "1 milyon doların biraz üzerinde brüt gelir elde ettiğini" ve "7/24 süren yoğun çalışma temposuyla" kendini "fiziksel olarak tükettiğini" ifade etti.

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

Ancak bu mütevazı başlangıç, zamanla milyar dolarlık bir medya ve yaşam tarzı imparatorluğuna dönüştü.

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

"ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN İYİ ANLAŞMALARDAN BİRİ"

CEO David Rogier'ye "ilk büyük kazanç" sağladığı anları anlatan Stewart, 80'li yıllarda Kmart ile imzaladığı anlaşmanın detaylarını paylaştı. Bir zamanlar sadece bu markadan aldığı telif ücretleriyle yılda 65 milyon dolar kazandığını açıklayan ünlü isim, o günleri şöyle anımsadı:

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

"Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde ürün satıyorduk. Bu çok büyük bir para. Dergimin tüm geliştirme sürecini ve tüm işi finanse eden şey buydu. Harika bir şeydi."

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

2009 yılında yollarını ayırdığı şirket hakkında konuşmaya devam eden Stewart, "Tasarladığım her ürünün satışından büyük bir telif ücreti alıyordum. Tüm reklam masraflarını onlar karşılıyordu. İlk yıl için ayrılan reklam bütçesi 20 milyon dolardı.

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

Yüz milyonlarca dolarlık ürün sattık; oysa onlar bu kadarını satabileceğimizi öngörmemişlerdi. Bir risk almışlardı" dedi. Stewart, o dönem evli olduğu eski eşi Andrew Stewart'ın "gerçekten zeki" bir adam olduğunu ve bu iş anlaşmalarında kendisine yardım ettiğini de sözlerine ekledi.

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

YEMEK KİTAPLARI VE TV PROGRAMLARIYLA DEVASA GELİR

Kendi adını taşıyan dergisini yayınlayarak 5 milyon dolardan çok daha fazla para kazandığını söyleyen Stewart, ilk yemek kitabı için 100.000 dolarlık bir avans aldığını, ancak zamanla "çok daha değerli" bir konuma geldiği için sonraki anlaşmalardan altı haneli rakamların "çok üzerinde" kazanç elde ettiğini belirtti.

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

Ünlü sunucu, yaptığı yemek ve yaşam programlarını ise "diğer her şeyi popülerleştirmek" adına birer "ücretsiz reklam" aracı olarak nitelendirdi.

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ, HAPSE DÜŞTÜ AMA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Kariyerindeki en zorlu döneme de değinen Stewart, 2000'lerin başında yaşadığı insider trading (içeriden öğrenenlerin ticareti) skandalı nedeniyle suçlu bulunarak beş ay hapis, beş ay ev hapsi ve iki yıl denetimli serbestlik cezası almıştı.

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

Bu süreçte yaşadığı kayıpları anlatan Stewart, "yaklaşık bir milyar dolar kaybettiğini" belirterek, "bir çukura düştüm" ifadesini kullandı ve ekledi: "Avukatlar varımı yoğumu aldı. Ama geri döndüm. Gayet iyiyim."

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

"İLK INFLUENCER VE İLK TRADWİFE"

Kendisini "ilk influencer" ve "ilk tradwife" (geleneksel ev kadını rolünü benimseyen influencer) olarak tanımlayan Stewart, Kim Kardashian ve diğer ünlülerin kendi "influencer stratejisini" takip ettiklerini savundu. Ancak reality şov yıldızları gibi özel bir jete sahip olmadığını da ekledi.

10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

Günümüzde aynı gelir düzeyine ulaşmanın "daha zor" olduğunu, çünkü "şirketlerin çok düşük telif ücretleri ödediğini" belirten yaşam gurusu, şimdilerde bir influencer olarak sıklıkla ürün karşılığında ödeme aldığını, hatta bir keresinde bir moda defilesine katılması karşılığında 40.000 dolar değerinde kıyafet aldığını sözlerine ekledi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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