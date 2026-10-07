10 yaşında para kazanmaya başladı, kendi imparatorluğunu kurdu! Ünlü sunucunun yıllık geliri ağızları açık bıraktı!

Yüz milyonlarca dolarlık ürün sattık; oysa onlar bu kadarını satabileceğimizi öngörmemişlerdi. Bir risk almışlardı" dedi. Stewart, o dönem evli olduğu eski eşi Andrew Stewart'ın "gerçekten zeki" bir adam olduğunu ve bu iş anlaşmalarında kendisine yardım ettiğini de sözlerine ekledi.