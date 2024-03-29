Giriş Tarihi: 29.03.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
18:50
19 yaşındaki oğlu Nurgül Yeşilçay’ın boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat ‘koca delikanlı’ oldu
Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, 48 yaşına girdi. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, doğum günü paylaşımından sonra 19 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer'le bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun oğlunu görenler yorum yapmadan kendilerini alamadı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer'le o paylaşımı!