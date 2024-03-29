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Haberler Galeri 19 yaşındaki oğlu Nurgül Yeşilçay’ın boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat ‘koca delikanlı’ oldu
Giriş Tarihi: 29.03.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 18:50

19 yaşındaki oğlu Nurgül Yeşilçay’ın boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat ‘koca delikanlı’ oldu

Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, 48 yaşına girdi. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, doğum günü paylaşımından sonra 19 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer'le bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun oğlunu görenler yorum yapmadan kendilerini alamadı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer'le o paylaşımı!

19 yaşındaki oğlu Nurgül Yeşilçay’ın boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat ‘koca delikanlı’ oldu

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

19 yaşındaki oğlu Nurgül Yeşilçay’ın boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat ‘koca delikanlı’ oldu

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün 48 yaşına girdi.

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19 yaşındaki oğlu Nurgül Yeşilçay’ın boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat ‘koca delikanlı’ oldu

YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEMDE!

Ünlü oyuncu doğum günü paylaşımının yanı sıra yaptığı yeni paylaşımla da gündemde.

19 yaşındaki oğlu Nurgül Yeşilçay’ın boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat ‘koca delikanlı’ oldu

OĞLUYLA PAYLAŞIM YAPTI

Giydiği kırmızı botlarla ve 19 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer'le fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

19 yaşındaki oğlu Nurgül Yeşilçay’ın boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat ‘koca delikanlı’ oldu

OĞLU BOYUNU GEÇTİ: 'KOCA DELİKANLI OLMUŞ'

Bazı takipçiler, 'koca delikanlı olmuş' yorumu yapmaktan kendini alamadı.

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