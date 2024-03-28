Nurgül Yeşilçay 48 oldu! Yeni yaşını ti'ye aldığı videosu çok beğenildi
Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, 48 yaşına girdi. Ünlü ismin, yayınladığı yeni yaş videosu sosyal medyada çok beğenildi.
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