Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
14:28
2 katlı 3 odalı evi göz kamaştırdı! Didem Kınalı’nın İstanbul manzaralı evindeki o detay dikkat çekti!
38 yaşındaki Didem Kınalı, bir süre önce dansözlüğü bırakıp şarkıcılığa adım attı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programındaki dans performanslarıyla adından söz ettiren, 'Sabırsız Nefsim' isimli bir single çıkararak şarkıcılığa adım atan Didem Kınalı, Cihangir'de dubleks daire satın almıştı. Didem Kınalı'nın İstanbul'un göbeğindeki 2 katlı 3 odalı evini göz kamaştırdı.