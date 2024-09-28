27 gün önce hayata veda eden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den dikkat çeken açıklama! Annemin ölümünde etkili olan…

Ben ne olduğunu düşünüyorum, ben herhalde migren ilacının bir etkisi olduğunu düşünüyorum annemin ölümünde. Aç karnına almış olduğu ateş düşürücü migren ilacı da üzerinde yazıyor birden fazla alınca kanamaya sebebiyet verir diye. Migren ilacından şüpheleniyorum" şeklinde konuştu.