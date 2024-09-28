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Haberler Galeri 27 gün önce hayata veda eden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin’den dikkat çeken açıklama! Annemin ölümünde etkili olan…
Giriş Tarihi: 28.09.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 09:43

27 gün önce hayata veda eden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin’den dikkat çeken açıklama! Annemin ölümünde etkili olan…

Usta sanatçı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden sinema oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Miami- İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ünlü oyuncunun cenazesini teslim alan kızı Anjelik Calvin, annesinin ölümüne neden olan hastalığının KOAH ve migren olduğunu söyledi. İşte merak edilen diğer detaylar…

27 gün önce hayata veda eden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den dikkat çeken açıklama! Annemin ölümünde etkili olan…

Oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilmişti.

27 gün önce hayata veda eden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den dikkat çeken açıklama! Annemin ölümünde etkili olan…

Tuğba'nın cenazesi ekipler eşliğinde uçaktan indirilirken diğer prosedürler ve yakınlarının teslim alması için kargo terminaline götürüldü.

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27 gün önce hayata veda eden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den dikkat çeken açıklama! Annemin ölümünde etkili olan…

Ünlü oyuncunun kargo terminaline getirilen naaşını ABD'de yaşayan kızı Anjelik Calvin teslim aldı.

Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum!

27 gün önce hayata veda eden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den dikkat çeken açıklama! Annemin ölümünde etkili olan…

"MİGREN İLACININ ETKİSİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kargo terminalinde açıklamalarda bulunan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "9-10 gün uyumayan bir kız çocuğu düşünün ateşlendi bir anda soğuktu buz gibiydi ben annecim hadi ateşin düştü alnını öptüm uyumaya gittim. Artık sırf bu yüzden uyuyamıyorum.

27 gün önce hayata veda eden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den dikkat çeken açıklama! Annemin ölümünde etkili olan…

Ben ne olduğunu düşünüyorum, ben herhalde migren ilacının bir etkisi olduğunu düşünüyorum annemin ölümünde. Aç karnına almış olduğu ateş düşürücü migren ilacı da üzerinde yazıyor birden fazla alınca kanamaya sebebiyet verir diye. Migren ilacından şüpheleniyorum" şeklinde konuştu.

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