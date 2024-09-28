Giriş Tarihi: 28.09.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
09:43
27 gün önce hayata veda eden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin’den dikkat çeken açıklama! Annemin ölümünde etkili olan…
Usta sanatçı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden sinema oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Miami- İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ünlü oyuncunun cenazesini teslim alan kızı Anjelik Calvin, annesinin ölümüne neden olan hastalığının KOAH ve migren olduğunu söyledi. İşte merak edilen diğer detaylar…