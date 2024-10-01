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Haberler Galeri 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: İlk öğrendiğinde…
Giriş Tarihi: 01.10.2024 20:42 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 21:03

3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: İlk öğrendiğinde…

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bir dönem yaşadıkları aldatma olayıyla gündeme gelseler de iddialara kulaklarına tıkayan çiftten geçtiğimiz aylarda sevindiren haber geldi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bir bebek bekliyor. Neslihan Atagül, bugün ilk kez hamile olduğunu öğrendikten sonra hem kendi, hem de Kadir Doğulu'nun yaşadıklarını anlattı. İşte Neslihan Atagül'ün o duygusal anları!

3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: İlk öğrendiğinde…

2016 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: İlk öğrendiğinde…

Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda bir erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

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3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: İlk öğrendiğinde…

İLK KEZ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Neslihan Atagül, bugün ilk kez hamile olduğunu öğrendikten sonra hem kendi, hem de Kadir Doğulu'nun yaşadıklarını anlattı.

3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: Çocukluğumdan beri hissediyorum…

3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: İlk öğrendiğinde…

"KADİR İLK ÖĞRENDİĞİNDE…"

Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül, duygularını ilk kez paylaştı: "Çok mutluyuz... Kadir hamile olduğumu ilk öğrendiğinde 15 dakika boyunca güldü" dedi.

3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: İlk öğrendiğinde…

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HİSSEDİYORDUM…"

Ayrıca Atagül, "Doğum Türkiye'de olacak, bu topraklarda doğmasını tercih ederim. Çocukluğumdan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." diye konuştu.

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