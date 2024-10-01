3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: İlk öğrendiğinde…

İLK KEZ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Neslihan Atagül, bugün ilk kez hamile olduğunu öğrendikten sonra hem kendi, hem de Kadir Doğulu'nun yaşadıklarını anlattı.

3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: Çocukluğumdan beri hissediyorum…