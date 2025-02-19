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Haberler Galeri 3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur'dan endişelendiren paylaşım: Bebeğim için dua edin...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:14

3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur'dan endişelendiren paylaşım: Bebeğim için dua edin...

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, kaldırıldığı hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Sanatçı, 4 Ocak'ta gerçekleşen ve olaylı anlara sahne olan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ancak Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesinde sular bir türlü durulmadı. Miras davası ve mevlit tartışmalarıyla gündemde kalan aile, son olarak kızı Tuğçe Tayfur'un yaptığı paylaşım nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. 3. çocuğuna hamile olan Tayfur'un, sosyal medya hesabından yaptığı "Bebeğim için dua edin..." açıklaması takipçilerini endişelendirdi.

3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur’dan endişelendiren paylaşım: Bebeğim için dua edin...

Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt ve büyük kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan men edilmesi gündemden düşmezken sanatçının ailesi ve yeğeni tarafından iki ayrı camide mevlit okutulmuştu. Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi sonrası ise Tuğçe Tayfur ailesiyle olan paylaşımlarına ağırlık vermişti.

3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur’dan endişelendiren paylaşım: Bebeğim için dua edin...

EŞİ VE KIZIYLA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, bir paylaşımda bulunmuştu.

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3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur’dan endişelendiren paylaşım: Bebeğim için dua edin...

"GÜZEL YAZILAR YAZ..."

Eşi ve kızı Lina'yı paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımının altına, "Güzel yazılar yaz tüm Ümmeti çocuklara Allah'ım" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur'un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur'dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur’dan endişelendiren paylaşım: Bebeğim için dua edin...

BEBEĞİ İÇİN DUA İSTEDİ

Sosyal medya hesabından bugün bir paylaşım daha yapan Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi.

3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur’dan endişelendiren paylaşım: Bebeğim için dua edin...

Tuğçe Tayfur paylaşımında; "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" dedi.

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