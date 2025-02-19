Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:14
3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur'dan endişelendiren paylaşım: Bebeğim için dua edin...
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, kaldırıldığı hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Sanatçı, 4 Ocak'ta gerçekleşen ve olaylı anlara sahne olan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ancak Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesinde sular bir türlü durulmadı. Miras davası ve mevlit tartışmalarıyla gündemde kalan aile, son olarak kızı Tuğçe Tayfur'un yaptığı paylaşım nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. 3. çocuğuna hamile olan Tayfur'un, sosyal medya hesabından yaptığı "Bebeğim için dua edin..." açıklaması takipçilerini endişelendirdi.