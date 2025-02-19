3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur’dan endişelendiren paylaşım: Bebeğim için dua edin...

Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt ve büyük kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan men edilmesi gündemden düşmezken sanatçının ailesi ve yeğeni tarafından iki ayrı camide mevlit okutulmuştu. Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi sonrası ise Tuğçe Tayfur ailesiyle olan paylaşımlarına ağırlık vermişti.