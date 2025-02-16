Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, kaldırıldığı hastanede 2 Ocak tarihinde yaşamını kaybetti. Ferdi Tayfur, 4 Ocak’ta düzenlenen olaylı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının kırk mevlidi sonrası yaşananlar da en az vasiyetin açıklanması kadar olaylı oldu. Yaşananlardan sonra Tuğçe Tayfur ilk kez paylaşım yaptı. İşte o anlamlı paylaşım!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:06
00:17
Türkücü Ceylan sahne öncesi paylaştı! Takipçileri tanıyamadı | Video 16.02.2025 | 16:23
00:21
01:47
01:01
Demet Akalın yeni klibiyle fena dillere düştü! "Bu sen misin?" | Video 14.02.2025 | 11:55
00:37
00:49
01:40
01:15
SON DAKİKA | İstanbul'da bir AVM'de korkutan yangın 11.02.2025 | 23:49
00:12
00:22
Cansel Elçin, minik oğlu Atlas'la video paylaştı 11.02.2025 | 09:04
02:50
00:18
Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün kar keyfi | Video 10.02.2025 | 10:53
01:50
00:17
Cansel Elçin minik oğlu Atlas ile eğlenceli anlarını paylaştı | Video 08.02.2025 | 10:20
00:22
00:20
Şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı... | Video 06.02.2025 | 12:10
00:15
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber boşanma iddialarına böyle yanıt verdi! 05.02.2025 | 12:15
00:33
01:11
Berfu Yenenler'in yeni imajına çocuklarından ilk yorum | Video 04.02.2025 | 16:29