Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, kaldırıldığı hastanede 2 Ocak tarihinde yaşamını kaybetti. Ferdi Tayfur, 4 Ocak’ta düzenlenen olaylı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının kırk mevlidi sonrası yaşananlar da en az vasiyetin açıklanması kadar olaylı oldu. Yaşananlardan sonra Tuğçe Tayfur ilk kez paylaşım yaptı. İşte o anlamlı paylaşım!