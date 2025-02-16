Video Magazin Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…
Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

Ferdi Tayfur’un kırk mevlidinde ortalık karışmıştı! Tuğçe Tayfur’dan eşi ve kızıyla paylaşım: Güzel yazılar yaz…

16.02.2025 | 20:25

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, kaldırıldığı hastanede 2 Ocak tarihinde yaşamını kaybetti. Ferdi Tayfur, 4 Ocak’ta düzenlenen olaylı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının kırk mevlidi sonrası yaşananlar da en az vasiyetin açıklanması kadar olaylı oldu. Yaşananlardan sonra Tuğçe Tayfur ilk kez paylaşım yaptı. İşte o anlamlı paylaşım!

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