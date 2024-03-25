Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
10:07
30 günde 17 kilo mu? Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? Nurgül Yeşilçay gerçeği açıkladı!
Nurgül Yeşilçay'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay zayıflayarak fit görüntüsüne kavuştu. Aldığı kiloları diyetle veren oyuncunun 30 günde 17 kilo verdiği iddia edildi. Nurgül Yeşilçay ise bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.