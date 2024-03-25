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Haberler Galeri 30 günde 17 kilo mu? Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? Nurgül Yeşilçay gerçeği açıkladı!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:07

30 günde 17 kilo mu? Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? Nurgül Yeşilçay gerçeği açıkladı!

Nurgül Yeşilçay'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay zayıflayarak fit görüntüsüne kavuştu. Aldığı kiloları diyetle veren oyuncunun 30 günde 17 kilo verdiği iddia edildi. Nurgül Yeşilçay ise bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

30 günde 17 kilo mu? Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? Nurgül Yeşilçay gerçeği açıkladı!

Nurgül Yeşilçay, fit görüntüsünün sırrını verdi. Güzel oyuncu hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte gerçekler...

30 günde 17 kilo mu? Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? Nurgül Yeşilçay gerçeği açıkladı!

DİYET AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu.

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30 günde 17 kilo mu? Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? Nurgül Yeşilçay gerçeği açıkladı!

30 günde 17 kilo verdiği söylenen oyuncu bu iddialara açıklık getirdi.

30 günde 17 kilo mu? Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? Nurgül Yeşilçay gerçeği açıkladı!

"30 günde 17 kilo verilmez" diyen Nurgül Yeşilçay "2 yılda 15 kilo. Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun" dedi.

30 günde 17 kilo mu? Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? Nurgül Yeşilçay gerçeği açıkladı!
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