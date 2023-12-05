Nurgül Yeşilçay'ın davet sonrası eve giriş hali paylaşımı güldürdü: "Kızlar itiraf edin hepimiz böyle değil miyiz?" | Video
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile davet dönüşlerini anlattı. Instagram hesabından paylaştığı video büyük ilgi gördü. Nurgül Yeşilçay’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o görüntü...
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