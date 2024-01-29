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Haberler Galeri 45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 20:42

45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, hem yer aldığı projelerle, hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Çağla Şıkel bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü manken, spor yaptığı anları kendi kişisel sayfasında paylaştı. Kaslı ve fit vücudunu sergileyen 45 yaşındaki Çağla Şıkel, takipçilerinin de beğenisini kazandı. İşte Çağla Şıkel'in ilgi çeken o paylaşımı!

45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!

Ünlü manken Çağla Şıkel, bugün yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!

FİT HALİNDEN BİR ŞEY KAYBETMEDİ

Ünlü manken, 45 yaşında olmasına rağmen fit halinden hiçbir şey kaybetmiyor. Çağla Şıkel kaslı vücudu ile hayran bırakıyor.

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45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bugün bir paylaşım yapan ünlü manken, spor yaptığı anları kendi kişisel sayfasında paylaştı.

45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel'den ilgi çeken o paylaşım!

45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!

KASLI VE FİT VÜCUDUNU SERGİLEDİ

Kaslı ve fit vücudunu sergileyen 45 yaşındaki Çağla Şıkel, takipçilerinin de beğenisini kazandı.

45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!

işte çağla şıkel'in ilgi çeken o paylaşımı!

'ENERJİ KAYNAĞIM ÇOCUKLARIM'

Daha önce verdiği bir röportajda çocuklarının kendisi için enerji kaynağı olduğunu belirten Şıkel, "İki çocuk annesi olmak zor. İki çok hareketli erkek çocuk annesi olmak gerçekten çok zor. Ama onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine onlardan enerji alıyorum" diye konuşmuştu.

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