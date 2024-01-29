45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!

işte çağla şıkel'in ilgi çeken o paylaşımı!

'ENERJİ KAYNAĞIM ÇOCUKLARIM'



Daha önce verdiği bir röportajda çocuklarının kendisi için enerji kaynağı olduğunu belirten Şıkel, "İki çocuk annesi olmak zor. İki çok hareketli erkek çocuk annesi olmak gerçekten çok zor. Ama onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine onlardan enerji alıyorum" diye konuşmuştu.