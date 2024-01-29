45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, hem yer aldığı projelerle, hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Çağla Şıkel bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü manken, spor yaptığı anları kendi kişisel sayfasında paylaştı. Kaslı ve fit vücudunu sergileyen 45 yaşındaki Çağla Şıkel, takipçilerinin de beğenisini kazandı. İşte Çağla Şıkel’in ilgi çeken o paylaşımı!
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