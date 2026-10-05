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Giriş Tarihi: 05.10.2026 22:09

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, 2021 yılına evlendi. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar'dan sevindiren haber geldi. Ünlü çift, 5 yıllık evliliklerini bir bebekle taçlandıracaklarını sosyal medya üzerinden eğlenceli bir videoyla duyurdu. İşte o paylaşım!

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5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

Türkiye'nin en tanınan YouTube içerik üreticilerinden Orkun Işıtmak, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatından gelen güzel haberle gündeme geldi.

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

EVLİLİĞİNİ GÖZLERDEN UZAKTA YAŞAMAYI TERCİH ETMİŞTİ

Uzun süredir birlikte olduğu Merve Yorgancılar ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Işıtmak, evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biri oldu.

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5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

MUTLU HABERLE HEYECANLANDIRDILAR

Beş yıldır evli olan çift, aldıkları mutlu haberle sevenlerini heyecanlandırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

İLK BEBEKLERİNİ BEKLİYORLAR

Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

EĞLENCELİ PAYLAŞIM

Çiftin bebek müjdesi, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Bu eğlenceli paylaşıma beğeni yağdı.

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

Özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşayan çiftin bu mutlu haberi, hayranları tarafından da çok sayıda tebrik mesajıyla karşılandı.

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak baba oluyor!

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

İşte ünlü isimlerin çocukları...

Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gökhan Gencebay tanınırken, sanatçının ilk evliliğinden olan büyük oğlu Altan Gencebay pek bilinmiyor.

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

Usta sanatçının 56 yaşındaki oğlu, ortaya çıkan detaylarla dikkatleri üzerine çekti.

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

Orhan Gencebay'ın Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Altan Gencebay, yıllar sonra gündeme geldi.

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

2021'de, 23 yıllık eşi Eda Edgü'den boşanan Altan Gencebay, üniversite aşkı Berna Arduç ile nikah masasına oturmuştu.

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

MÜZİKTEN İŞ DÜNYASINA UZANAN YOLCULUK!

Babası gibi müzikle iç içe büyüyen Altan Gencebay, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Müzik dünyasına olan ilgisi, onu babasının kurduğu Kervan Plakçılık şirketinde görev almaya yöneltmiştir. Babasının ve amcası Burhan Kencebay'ın ardından şirketin başına geçen Altan Gencebay, genç yaşta başarılı bir iş insanı ve müzik prodüktörü olmuştur.

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

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