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5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!
Giriş Tarihi: 05.10.2026 22:09
5 yıllık evlilikte sevindiren haber! Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak baba oluyor!
YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, 2021 yılına evlendi. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar'dan sevindiren haber geldi. Ünlü çift, 5 yıllık evliliklerini bir bebekle taçlandıracaklarını sosyal medya üzerinden eğlenceli bir videoyla duyurdu. İşte o paylaşım!