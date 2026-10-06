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Haberler Galeri Magazin A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 11:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 11:22

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisinde Behram karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güçlü oyunculuğu nedeniyle birçok kişi tarafından Diyarbakırlı sanılan ünlü oyuncunun asıl memleketi ise ortaya çıktı. Polatoğulları, bu kez rolüyle değil, özel hayatına ilişkin şaşırtan bir detayla gündeme geldi.

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A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinde seyirciyle buluşan Diren Polatoğulları, hayat verdiği Behram karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı oyuncu, performansıyla izleyiciden tam not alırken adından da sıkça söz ettiriyor.

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

45 yaşındaki oyuncunun performansı kadar özel hayatı da merak konusu olurken, özellikle memleketi hayranlarının radarına girdi.

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A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

Herkesin Diyarbakırlı sandığı Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

İşte başta Diren Polatoğulları olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Tunceli

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

SİNEM KOBAL
İstanbul

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

HANDE ERÇEL

Bandırma

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

PINAR DENİZ

Adana

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

BURCU ESMERSOY

İstanbul

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

BİGE ÖNAL

İstanbul

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

AYÇA AYŞİN TURAN

Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır

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