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A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 11:22
A.B.İ.’nin sevilen oyuncusu bakın aslen nereliymiş! Herkes Diyarbakırlı sanıyordu...
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisinde Behram karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güçlü oyunculuğu nedeniyle birçok kişi tarafından Diyarbakırlı sanılan ünlü oyuncunun asıl memleketi ise ortaya çıktı. Polatoğulları, bu kez rolüyle değil, özel hayatına ilişkin şaşırtan bir detayla gündeme geldi.