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Giriş Tarihi: 07.10.2026 13:55 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 14:13

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy'un oğlundan yürek burkan sözler...

Türk sinemasının unutulmaz ismi, 90 yaşındaki usta sanatçı Göksel Arsoy'un 5 Ekim'deki vefatı sanat dünyasını ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Merhum sanatçının cenaze törenine sanat camiasından ve dostlarından isimler katıldı. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan usta oyuncunun oğlu Gökhan Arsoy, babasının ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

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Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

Türk sineması ve Yeşilçam, 5 Ekim'de usta bir değerini yitirdi.

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

Sinemanın unutulmaz jönlerinden, "Altın Çocuk" olarak hafızalara kazınan Göksel Arsoy 90 yaşında aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'una veda! Ajda Pekkan'dan arkadaşı Göksel Arsoy'a duygusal mesaj...

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Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

5 Ekim'de yaşamını yitiren usta sanatçı, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Göksel Arsoy için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Merhum sanatçının cenazesi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

OĞLUNDAN YÜREK BURKAN SÖZLER...

Cami avlusunda taziyeleri usta sanatçının oğlu Gökhan Arsoy kabul etti. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan Arsoy, babasının kaybıyla ilgili duygularını paylaştı. Usta sanatçı için "Çok özel bir insandı. Özel doğmuş, yetişmiş ve kendini yetiştirmiş özel bir karakterdi babam..." ifadelerini kullandı.

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

Türk sinemasının ilk havacılık temalı yapımı olan "Şafak Bekçileri" filminde hem başrolü oynayan hem de yapımcı koltuğuna oturan Göksel Arsoy'un vedasında Türk Hava Kuvvetleri de hazır bulundu.

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI USTA SANATÇIYI YALNIZ BIRAKMADI

Babası hava subayı ve jet pilotu olan Göksel Arsoy, gençliğinde babasının izinden gitmek istemiş ancak pilot olamamıştı. Yıllar sonra bu ukdeyi "Keşke pilot olsaydım" diyerek dile getiren usta oyuncuyu son yolculuğunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı yalnız bırakmadı, cenazesine katılan çok sayıda pilot, tabutu başında onun için dua etti.

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

"SIRA BİZE DE GELECEK"

Cenaze törenine katılanlar arasında bir başka Yeşilçam oyuncularından olan Serdar Gökhan da yer aldı. Meslektaşına veda eden Gökhan, "Üzgünüz, değerli bir abimizi kaybettik. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Yaprak dökümü, dökülüyoruz sıra bize de gelecek" ifadelerini kullandı.

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

"ONLAR BİZİM USTALARIMIZDI"

Göksel Arsoy'un cenazesine katılan usta oyuncu Halil Ergün de, "Onlar bizim ustalarımızdı, Yeşilçam'ın önünü açan isimlerdi" ifadelerini kullandı.

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncu ve yapımcısı Göksel Arsoy'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göksel Arsoy'un Türk sinemasında bıraktığı izlere dikkati çekerek, usta sanatçının vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Ersoy paylaşımında, "Yeşilçam'ın hafızalarımıza kazınan yüzlerinden biri olan, zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin sevgisini kazanan Göksel Arsoy, sanat hayatı boyunca sinemamıza değerli katkılar sundu." ifadelerini kullandı.

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

"DAİMA SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ"

Göksel Arsoy'un Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında yer aldığını vurgulayan Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Şafak Bekçileri'nden 'Altın Çocuk' serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, birçok başarılı projede yer alarak Türk televizyonlarına adını altın harflerle kazıyan oyuncular arasında yer aldı.

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de "Kelepçe" ve 1959'da "Samanyolu" gibi filmlerde rol aldı.

Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

Yönetmen Halit Refiğ tarafından kendisine yakıştırılan "Altın Çocuk" lakabıyla tanınan Arsoy, Türkiye'nin ilk fantastik/aksiyon kahramanı serilerinden biri olan "Altın Çocuk" filmiyle hafızalara kazındı ve Türk sinemasında bu unvanla anılmaya başladı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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