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Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy'un oğlundan yürek burkan sözler...
Giriş Tarihi: 07.10.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 14:13
Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy'un oğlundan yürek burkan sözler...
Türk sinemasının unutulmaz ismi, 90 yaşındaki usta sanatçı Göksel Arsoy'un 5 Ekim'deki vefatı sanat dünyasını ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Merhum sanatçının cenaze törenine sanat camiasından ve dostlarından isimler katıldı. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan usta oyuncunun oğlu Gökhan Arsoy, babasının ardından duygusal açıklamalarda bulundu.