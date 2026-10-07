Acılı evlat babasını toprağa verdi! Yeşilçam ustası Göksel Arsoy’un oğlundan yürek burkan sözler...

OĞLUNDAN YÜREK BURKAN SÖZLER...

Cami avlusunda taziyeleri usta sanatçının oğlu Gökhan Arsoy kabul etti. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan Arsoy, babasının kaybıyla ilgili duygularını paylaştı. Usta sanatçı için "Çok özel bir insandı. Özel doğmuş, yetişmiş ve kendini yetiştirmiş özel bir karakterdi babam..." ifadelerini kullandı.