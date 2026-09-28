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Giriş Tarihi: 28.09.2026 00:23

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

Sosyetenin ünlü iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde bir sergiye İspanyol manken Tatiana Panakal ile gelmişti. Hakan Sabancı'nın Tatiana Panakal arasında aşk iddiaları da magazinde geniş yer bulmuştu. Hakan Sabancı, bugün havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Hakan Sabancı'nın aşk iddialarına verdiği yanıt!

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Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, bir süredir gözlerden uzaktaydı! Sabancı, geçtiğimiz günlerde bir serginin açılışına katılmıştı.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

KIZ ARKADAŞIYLA KATILMIŞTI

Ancak Hakan Sabancı, bu sergiye yalnız değil, kız arkadaşıyla katılmıştı.

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Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

İŞTE O ANLAR!

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, sanat dünyasının önemli etkinliklerinden olan bir serginin açılışında objektiflere yansımıştı.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

ESERLERİ TEK TEK İNCELEMİŞLERDİ

Sabancı'ya etkinliğe İspanyol model Tatiana Panakal eşlik etmişti. Çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği fuarın açılışında Sabancı ve Panakal, birlikte sergileri gezerek eserleri incelemişti.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

İş insanı Hakan Sabancı, bugün seyahat dönüşü havalimanında görüntülendi. Son günlerde magazin gündemine gelen İspanyol model Tatiana Panakal ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

Havaalanında görüntülenen Sabancı, özel hayatıyla ilgili soruya net bir şekilde "Hangi ilişki? İlişkim yok" diyerek karşılık verdi.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı'dan Tatiana Panakal açıklaması!

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

İşte ünlü isimlerin eşleriyle tanışma hikayeleri...

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirerek sade bir düğünle dünyaevine girmişti.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

Evliliklerinde mutluluğu yakalayan Sayarı, dün ise sevenlerine büyük müjdeyi vermişti. Ünlü astrolog, 55 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını ve ikiz bebek annesi olacağını açıklamıştı.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

EŞİNİ BÖYLE TAVLAMIŞ!

Yeniden anne olmaya hazırlanan Sayarı'nın hamilelik haberi magazinde çok konuşulurken son olarak eşiyle tanışma hikayesiyle dikkatleri çekti.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

"YÜRÜDÜM HALA TIK YOK, HALA NURAY HANIM!"

Nuray Sayarı, eşini gördüğü ilk andan itibaren dizginleri nasıl ele aldığını ve o meşhur ilk adımı nasıl attığını kendi ağzından dökülen kelimelerle şöyle anlattı:

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

"GÖRDÜĞÜM ANDA VURULDUM"

"Gördüğüm anda vuruldum. Dost olalım, arkadaş olalım ama benim yalanım yoktur. Ben hoşlandım; bekar olduğunu, evlenip ayrıldığını öğrendikten sonra 'Ahmet Bey'i bırakalım, siz de bana Nuray deyin' dedim. Tamam ama ben Ahmet diyorum, o bana hâlâ 'Nuray Hanım' diyor. 'Ama olmaz böyle' dedim. 'Yanınızda oturabilir miyim?' dedim. Yürüdüm, hala tık yok, hala 'Nuray Hanım'... Oturduğum yerden kalktım, yanına oturdum. Ondan sonra dedim ki: 'Kalbiniz boş, yalnızsınız; arkadaş olalım mı?' Ben teklif ettim."

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

Nuray Sayarı'nın "Yanına çöktüm ve teklif ettim" dediği o cesur hamlesi, bugün 55 yaşında ikiz bebek müjdesiyle taçlandı. Dün mucize bebeklerini duyuran Nuray Sayarı, bugün eşini nasıl "tavladığını" bu sözlerle anlatarak magazin gündemine damga vurdu.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

BİR BAŞKA ROMANTİK TANIŞMA HİKAYESİ DE BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandırmıştı.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

Ünlü çift, 21 Mayıs'ta dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, son dönemde yaptıkları açıklamalarla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

"HEP UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ!"

Son olarak Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, tanışma hikayelerini ve evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Daha önce Berk Oktay ile hiç tanışmadığını söyleyen Atiksoy, "Berk ile çok fazla ortak arkadaşımız varmış. Hep ucundan dönmüşüz" dedi.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

"ADINI GÖRÜNCE 'BU İŞ OLSUN' DEDİM"

Berk Oktay ise, "Bu aslında kader. Daha önce farklı zamanlarda ikimizin de gündeminde olan iki ayrı iş vardı. Çağrı'nın netleştiği ama benim anlaşamadığım projelerdi. 'Savaşçı' dizisinde onun adını görünce, 'Artık bu iş olsun' dedim. Ama öncesinde de tanışacakmışız gerçekten, bir şekilde hep kıyısından dönmüşüz" dedi.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

Senem Aydın'a konuşan ünlü çift, ilişkilerinde kıskançlık olup olmadığı sorularına da yanıt verdi.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

"HER ŞEYE HAKİMİZ"

Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaş olmalarının getirdiği anlayışa vurgu yaparak, "Berk de benimle oyuncu olmadı, ben de onunla oyuncu olmadım. İkimiz de yıllardır bu mesleğin içerisindeyiz, hatta bu meslekle beraber büyüdük. Birimiz farklı bir mesleğe sahip olsaydı belki kıskançlık olabilirdi; o set ortamını, çalışma saatlerini kavrayamayabilirdi. Ama biz zaten aynı işi yapıyoruz ve her şeye hakimiz" ifadelerini kullandı.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

"KISKANÇ BİR ADAMIM"

Berk Oktay ise konuya dair, "Ben normalde kıskanç bir adamım, Akrep burcuyum. Çağrı'yı elbette kıskanırım ama konu mesleki durumlara geldiğinde bende mevzu tamamen değişir" açıklamasında bulundu.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

"BEN HAYATTA KİMSEYİ SEVMEMİŞİM"

Annelik deneyiminden de bahseden Atiksoy, kızı Mira Milena'nın hayatını nasıl etkilediğini ise şu sözlerle anlattı: Annelik bana kendi canıma sahip çıkmayı öğretti. Milena'yı kucağıma aldıktan sonra Berk'e, 'Ben hayatta kimseyi sevmemişim' dedim.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

LİSE SIRASINDAN NİKAH MASASINA... MASALLARA KONU OLAN BİR DİĞER AŞK HİKAYESİ GÖKHAN TÜRKMEN'DEN GELDİ!

Aşk temalı şarkılarıyla uzun yıllardır Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy'la tanışma sürecini ve yıllara yayılan ilişkilerinin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

2014 yılında yayımladığı 'Çatı Katı' şarkısıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy'la evlenmişti. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, bu evlilikten Nil Rona ve Leyla Ada adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldu. Çift, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tuttu.

Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

AŞKLARI LİSE SIRALARINA DAYANIYOR!

Türkmen, yer aldığı bir YouTube programında Sinem Aksoy'la tanışmalarının lise yıllarına dayandığını söyledi. Eşini ilk kez lise birinci sınıfta gördüğünü belirten sanatçı, o dönemde bir yakınlık hissettiğini ancak bunun bir aşk olmadığını ifade etti.

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