Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:49
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününde gözler Seda Sayan'ı aramıştı... Katılmama sebebi ortaya çıktı! Meğer Seda Sayan'ın annesi...
Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli düğünle hayatlarını birleştiren Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftini mutlu günlerinde aile bireylerinin yanı sıra sanat camiasından yakın dostları da yalnız bırakmadı. Adeta ünlüler geçidi olan yılın düğününde Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Demet Akalın gibi birçok isim vardı. Oğulcan Engin ise davete sevgilisi İlayda Alişan ile katıldı. Gözler ise O Ses Türkiye'de jürilik yapan Seda Sayan'ı aradı. Seda Sayan, Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmama sebebini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı...