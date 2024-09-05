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Haberler Galeri Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününde gözler Seda Sayan'ı aramıştı... Katılmama sebebi ortaya çıktı! Meğer Seda Sayan'ın annesi...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:49

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününde gözler Seda Sayan'ı aramıştı... Katılmama sebebi ortaya çıktı! Meğer Seda Sayan'ın annesi...

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli düğünle hayatlarını birleştiren Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftini mutlu günlerinde aile bireylerinin yanı sıra sanat camiasından yakın dostları da yalnız bırakmadı. Adeta ünlüler geçidi olan yılın düğününde Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Demet Akalın gibi birçok isim vardı. Oğulcan Engin ise davete sevgilisi İlayda Alişan ile katıldı. Gözler ise O Ses Türkiye'de jürilik yapan Seda Sayan'ı aradı. Seda Sayan, Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmama sebebini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı...

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününde gözler Seda Sayan’ı aramıştı... Katılmama sebebi ortaya çıktı! Meğer Seda Sayan’ın annesi...

Yakın dostu Acun Ilıcalı'nın mutlu gününde yanında olamayan Seda Sayan kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı...

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününde gözler Seda Sayan’ı aramıştı... Katılmama sebebi ortaya çıktı! Meğer Seda Sayan’ın annesi...

GÖZLER SEDA SAYAN'I ARADI!

Ünlüler geçidi olan yılın düğününde, bir dönem O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Seda Sayan neden yoktu?

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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününde gözler Seda Sayan’ı aramıştı... Katılmama sebebi ortaya çıktı! Meğer Seda Sayan’ın annesi...

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli düğünle hayatlarını birleştiren Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftini mutlu günlerinde aile bireylerinin yanı sıra sanat camiasından yakın dostları da yalnız bırakmadı. Adeta ünlüler geçidi olan yılın düğününde Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Demet Akalın gibi birçok isim vardı. Oğulcan Engin ise davete sevgilisi İlayda Alişan ile katıldı.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününde gözler Seda Sayan’ı aramıştı... Katılmama sebebi ortaya çıktı! Meğer Seda Sayan’ın annesi...

Gözler ise O Ses Türkiye'de jürilik yapan Seda Sayan'ı aradı. Seda Sayan, Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmama sebebini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı...

Çifte mutluluk dileyen Seda Sayan, annesinin rahatsızlığından dolayı düğüne katılamadığını dile getirdi.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününde gözler Seda Sayan’ı aramıştı... Katılmama sebebi ortaya çıktı! Meğer Seda Sayan’ın annesi...

Oğulcan Engin ise 'Abi' dediği ve çok yakın olduğu Acun Ilıcalı'nın düğününde kız kardeşi ve sevgilisi ile boy gösterdi.

Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin de güzelliğiyle hayran bıraktı.

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