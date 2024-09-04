Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününe gitti! Hülya Avşar yeni gelin Çağla Altunkaya’yı övdü!
Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, 4 yıllık ilişkilerini bugün Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir törenle resmileştirdi. Evlenen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğünü adeta ünlü akınına uğradı. Ebru Gündeş’ten Murat Boz’a, Hülya Avşar’dan Demet Akalın’a kadar birçok ünlü isim davette ünlü çifti yalnız bırakmadı. Hülya Avşar, ünlü çiftle ilgili sorulara cevap verirken Çağla Altunkaya’yı övmelere doyamadı. İşte Hülya Avşar’ın Acun Ilıcalı’nın eşi Çağla Altunkaya’yı övdüğü o anlar!
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